「我要決定自己的人生」　長照機構8旬嬤簽預立醫療決定

▲南投醫院至護家幫長者預立醫療諮商，守護病人自主權（下同）。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

南投87歲李姓阿嬤在921大地震的時候失去了丈夫與兒子，之後便多年獨居生活，有次被鄰居發現阿嬤在家裡昏倒，趕緊送醫後救回一命，後續為了阿嬤的安全與照護，入住南投傑瑞安養中心；衛福部南投醫院近期前往傑瑞安養中心，為住民安排預立醫療照護諮商（ACP）服務，提供友善的專業諮詢與簽署服務，在意識清楚的情況下，跟醫護人員與家人談善終。

《病人自主權利法》規定，當符合末期病人、處於不可逆轉之昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智和其他公告重症等5種條件時，醫療機構或醫師可依患者所預立之醫療決定來終止、撤除或不施行維持生命治療（例如CPR、葉克膜、輸血等可能延長病人生命的醫療措施）或人工營養及流體餵養（例如透過導管或其他侵入性措施餵養食物和水分），以保障病人生命自主權。

院方指出，李阿嬤住在安養中心已經7年了，這期間經常表示：「我要自己決定自己的人生」，機構工作人員將阿嬤的期望放在心上，在病人自主權利法通過之後，一度規劃安排讓阿嬤至南投醫院接受預立醫療照護諮商，但被新冠肺炎疫情耽擱。

南投醫院得知消息，由放射腫瘤科主任翁益強主任帶領團隊前進安養中心，為李阿嬤進行預立醫療照護諮商服務，並且在姪子與姪媳的見證下，完成了預立醫療決定（AD）之簽署。

翁益強表示，諮商的過程，了可與家屬或醫療委任代理人一起討論、規劃生命，可以藉此接受自己，也有機會與家人達到和解。而長照機構是許多長輩的主要照顧者，至機構進行諮商，更能讓工作人員知道如何陪伴、進行善終。