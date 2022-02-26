南投縣長照交通接送對象擴大　原限失能第2級以上即符資格

▲南投縣交通接送長照服務即日起擴大申請使用對象（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府宣布，長照交通接送服務對象即日起擴大，原一般地區僅限第4級以上失能者才能申請，現只要經縣市照管中心評估，失能等級第2級以上者就可使用，服務範圍涵蓋全縣及中、彰、雲等鄰近縣市；有需求的民眾可利用南投縣衛生局長期照顧網路線上申請，或洽詢全國統一專線1966、衛生局長期照顧管理中心專線049-2209595。

縣府衛生局長陳南松表示，針對行動不便或須乘坐輪椅之失能者，交通接送服務可提供到府接送至醫療院所就醫、洗腎或復健，車輛內備有升降設備，方便使用者上下車，並提供一位陪同者乘坐。

衛生局統計，全縣去年平均每月服務人數約944人，全年服務趟次達51,874趟，縣府今年已布建31家交通接送服務特約單位，服務涵蓋13鄉鎮市，歡迎有需要的民眾申請。

該項服務費用補助標準依地區及身分福利別區，分為「一般地區（南投市、埔里鎮、竹山鎮、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、水里鄉）」一個月補助2000元，低收入戶免部分負擔、中低收入戶部分負擔20元/趟、一般戶部分負擔62元/趟；「偏遠地區（鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、信義鄉、仁愛鄉）」一個月補助2400元，低收入戶免部分負擔、中低收入戶部分負擔21元/趟、一般戶部分負擔63元/趟，超過里程由使用者自行負擔費用。