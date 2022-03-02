烏克蘭控告俄羅斯「種族滅絕罪」　國際法院3／7開庭

記者張寧倢／編譯

烏克蘭2月26日就俄羅斯入侵一事，正式向聯合國海牙國際法院（International Court of Justice，ICJ）提出「種族滅絕」指控。國際法院最新聲明稱，將於3月7日至8日舉行公開聽證會。

根據CNN報導，國際法院1日發表聲明，就烏克蘭依《防止及懲治滅絕種族罪公約》指控俄羅斯的案件，將於下周一（7日）起連續兩天舉行公開聽證會，地點將選在荷蘭海牙的和平宮（Peace Palace）。

▲烏克蘭軍事基地遇襲。（圖／路透）

此前，烏克蘭在訴狀中指控俄羅斯「故意殺害、嚴重傷害烏克蘭籍公民」，策劃「種族滅絕」行為，並請求國際法院做出緊急決定，命令俄羅斯立即停止所有軍事活動。

另外，國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）檢察官卡林汗（Karim A A Khan）2月28日宣布將對烏克蘭情勢展開調查，「衝突中的任何一方」在烏克蘭領土上犯罪，「有合理的證據相信，在烏克蘭發生了戰爭罪與違反人道罪。」

國際法院1945年6月根據《聯合國憲章》成立，是聯合國六大主要機構之一，也是主要的司法機關，是根據國際法解決各國法律爭端的世界最高法院，並為聯合國機關等提供諮詢意見，但由於其權威在於各國遵守命令的意願，並無法確保期命令被遵守，也無權對俄羅斯領導人提出刑事指控。

▲烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）遭嚴重砲擊。（圖／路透）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》