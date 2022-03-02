　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭控告俄羅斯「種族滅絕罪」　國際法院3／7開庭

記者張寧倢／編譯

烏克蘭2月26日就俄羅斯入侵一事，正式向聯合國海牙國際法院（International Court of Justice，ICJ）提出「種族滅絕」指控。國際法院最新聲明稱，將於3月7日至8日舉行公開聽證會。

根據CNN報導，國際法院1日發表聲明，就烏克蘭依《防止及懲治滅絕種族罪公約》指控俄羅斯的案件，將於下周一（7日）起連續兩天舉行公開聽證會，地點將選在荷蘭海牙的和平宮（Peace Palace）。

▲▼ 烏克蘭軍事基地遇襲。（圖／路透）

▲烏克蘭軍事基地遇襲。（圖／路透）

此前，烏克蘭在訴狀中指控俄羅斯「故意殺害、嚴重傷害烏克蘭籍公民」，策劃「種族滅絕」行為，並請求國際法院做出緊急決定，命令俄羅斯立即停止所有軍事活動。

另外，國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）檢察官卡林汗（Karim A A Khan）2月28日宣布將對烏克蘭情勢展開調查，「衝突中的任何一方」在烏克蘭領土上犯罪，「有合理的證據相信，在烏克蘭發生了戰爭罪與違反人道罪。」

國際法院1945年6月根據《聯合國憲章》成立，是聯合國六大主要機構之一，也是主要的司法機關，是根據國際法解決各國法律爭端的世界最高法院，並為聯合國機關等提供諮詢意見，但由於其權威在於各國遵守命令的意願，並無法確保期命令被遵守，也無權對俄羅斯領導人提出刑事指控。

▲▼烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）政府大樓遭嚴重砲擊。（圖／路透）

▲烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）遭嚴重砲擊。（圖／路透）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
快訊／俄火箭空襲烏第2大城　屋頂全垮狂燒！
日本免隔「不含高端」！　陳時中提2方式因應
ET民調／十大政治領袖！　賴清德超車侯友宜奪冠
屈中恆「肛門流膿」急住院開刀　醫生：屁股不是這樣玩的
普丁會不會抓狂動核武？他曝習近平若不出手　普丁去日無多
機組員檢疫放寬！　短程航班可「7天自我健康監測」
烏克蘭傳「不斷戰勝？」　6張圖卻曝：基輔危險了
國小電腦老師學生確診！「幼兒園傳播鏈」已26人染疫
快訊／本土今+2！　另增47境外移入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／俄火箭空襲烏第2大城「警察總部」　屋頂全垮狂燒！

「內褲下毒」對付政敵！普丁：如無法避免一戰，你必須先揮出第一拳

烏克蘭控告俄羅斯「種族滅絕罪」　國際法院3／7開庭

紐時：烏克蘭危機啟示　台灣自立自強意識提升

首次談判無果！俄軍開攻烏克蘭第2大城...楊永明：普丁以戰逼談

閨蜜好友「跨海訣別」電話掛了去打仗　烏克蘭女律師曝絕望心境

「俄國傘兵空降」殺進烏克蘭第2大城！　軍醫院爆發激戰

俄「8成軍隊」深入烏克蘭卻陷停滯！　美官員：士氣開始低迷

普丁被戰情激怒！紐時直言「烏克蘭慘了」：俄羅斯人會變更殘暴

波音公司切割俄羅斯　暫停向俄國航空供應零件、維修等支援

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

快訊／俄火箭空襲烏第2大城「警察總部」　屋頂全垮狂燒！

「內褲下毒」對付政敵！普丁：如無法避免一戰，你必須先揮出第一拳

烏克蘭控告俄羅斯「種族滅絕罪」　國際法院3／7開庭

紐時：烏克蘭危機啟示　台灣自立自強意識提升

首次談判無果！俄軍開攻烏克蘭第2大城...楊永明：普丁以戰逼談

閨蜜好友「跨海訣別」電話掛了去打仗　烏克蘭女律師曝絕望心境

「俄國傘兵空降」殺進烏克蘭第2大城！　軍醫院爆發激戰

俄「8成軍隊」深入烏克蘭卻陷停滯！　美官員：士氣開始低迷

普丁被戰情激怒！紐時直言「烏克蘭慘了」：俄羅斯人會變更殘暴

波音公司切割俄羅斯　暫停向俄國航空供應零件、維修等支援

郭俊麟對樂天2局失1分、最快143公里　右手指沒破皮

運動品牌加入國際體壇制裁俄羅斯行列　宣布暫停合作關係

台南長中數A滿級分　學測成績再登頂

軟Q外皮沾滿椒鹽花生粉！高雄「髒髒草莓大福」爆餡巧克力太邪惡

《天之驕女》破400集「擠進前三名」　茵芙催眠空演5分鐘網看傻：太離譜了！

去骨田雞腿、白雲豬肚卷　晶華軒把功夫老菜納入常態性菜單

快訊／俄火箭空襲烏第2大城「警察總部」　屋頂全垮狂燒！

高雄陳家砸4.7億買西門町商辦　神秘賣家大賺2.4億

婆家工作領2萬「婚後變0元」　媳忙整天只喝2口水：弄一身傷

蛇蠍女殺包養男！一家4口「恐怖分工」曝　爸勒頸、弟在旁防掙扎

俄國陣亡士兵跟母親最後對話　淚訴搞砸了：媽媽，這好難...

國際熱門新聞

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

6歲孩1個月嬰照殺　一家5人被俄軍擊斃

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

俄外長發言台下40多國代表離席！尷尬畫面曝

車臣恐嚇各國！嗆2／31前停止對俄制裁

普丁超怕死！開會不讓官員靠近　網諷：怕被暗殺

俄羅斯惡魔在殺人　女舞者：我不想死

車臣精銳部隊塑膠做的？暗殺總統前反被殲滅

沒油了！　美：俄軍車隊遇「嚴重後勤問題」

「俄國傘兵空降」殺進烏克蘭第2大城！

快訊／美國擴大制裁！　24小時內宣布對俄羅斯關閉領空

放下武器就愛愛　辣妹獻身救戰爭

更多熱門

相關新聞

俄烏開戰／歐洲央行下令　關閉俄最大銀行歐洲分支機構

俄烏開戰／歐洲央行下令　關閉俄最大銀行歐洲分支機構

奧地利金融市場監管局（FMA）表示，歐洲央行（ECB）下令關閉俄羅斯最大國有商業銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）的歐洲子行（Sberbank Europe AG）。

快訊／外交部公布賑濟烏克蘭專戶　今起接受捐款、線上刷卡也可以

快訊／外交部公布賑濟烏克蘭專戶　今起接受捐款、線上刷卡也可以

拜登五人團來訪為哪樁？　沈富雄曝關鍵：台灣還不能大聲嚷嚷

拜登五人團來訪為哪樁？　沈富雄曝關鍵：台灣還不能大聲嚷嚷

台南市議會聲援烏克蘭

台南市議會聲援烏克蘭

蔡英文邀黨公職響應捐款助烏克蘭　向全世界表達台灣跟民主站一起

蔡英文邀黨公職響應捐款助烏克蘭　向全世界表達台灣跟民主站一起

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯種族滅絕國際法院國際刑事法院影音

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

女騎士鬧區遭聯結車輾斃　女警目擊嚇傻

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

6歲孩1個月嬰照殺　一家5人被俄軍擊斃

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面