往生者最和善！接體員辭職5個月「0人來應徵」　他曝真正可怕畫面

▲近5個月仍沒有人來應徵職位。（圖／翻攝自臉書／BigBrother大師兄）

圖文／CTWANT

PTT名人、經常在網路上分享喪禮故事的接體員「大師兄」近日透露，自己離職了，但他的空缺近5個月都沒有人來應徵。大師兄以自身經歷表示，往生者永遠是館內最和善、最無害的、最不需要害怕跟提防的。

大師兄表示，小夜時間16-00，老實說比較不可怕，上班的時候裡面還算是有人氣，這時候就是附近巡一巡，看是否有人沒訂設施偷用，或有沒有奇怪的人在附近以及冰庫溫度正不正常，再來就是等著遺體送進來；不過大夜就比較可怕了，整個園區靜悄悄，只有你跟警衛還有上百具遺體。

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大師兄直言，「說不害怕是騙人的，我有一種很奇怪的習慣，像是每次遺體送進來的時候，我把祂們推到冰庫裡面時，回到辦公室都會想著『屍袋有沒有拉好』、『冰庫門有沒有忘記關』，然後已經在辦公室的我，常常不敢回去，因為一個人要進冰庫，身旁全部都是遺體跟棺木，真的可怕。」之後就會拍照，讓自己不要多想。

大師兄笑說，還有一點就是半夜上廁所的時候，一個人在廁所，看著天花板，一直想像什麼時候有顆頭跑出來，再看看窗戶外，咦，怎麼感覺好像有人過去的感覺；然而這都不是最可怕的，可怕的是大便到最關鍵的時刻，呼叫器傳來一句「遺體進館」。

大師兄直呼，「我褲子都脫了，你才跟我說這個！所以這個時候總是很狼狽的出去接客。」話鋒一轉，大師兄有感而發地說，但是上班上久了，其實會發現，會挖洞給你跳的，通常不是躺在冰庫的人，而是活生生的那些人才會。

他舉例，冰庫要求很嚴苛，要進來，一定要備齊證件，這個規定大家都知道，但有些人會為了貪圖方便，常跟家屬說不用準備，「曾經有一件很『窩心』的事情，到現在，我久久不能忘懷！」

他回憶，那天下大雨，外送沒有送，因此沒東西吃，後來一位阿姨走來，拿了大亨堡跟熱咖啡給他，讓他非常感動，結果吃完熱狗、喝完咖啡，對方突然開口「弟弟呀！等等姐姐有個案件要進館，他們證件忘了帶，這個，你能不能方便一下」。

大師兄表示，熱狗已經在肚子裡，咖啡還停留在喉嚨中，但是眼中的淚已經掉了下來；他給下一個要去殯儀館工作的後輩建議，往生者永遠是館內最和善、最無害的、最不需要害怕跟提防的，這是真心話。

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