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驚覺男友約炮！23歲妹子放大絕「打13字群發」報復：得菜花了

一名女網友抓包男友用交友軟體帶人回家。（示意圖／翻攝自pexels）

▲一名女網友抓包男友用交友軟體帶人回家。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

情侶交往應該要互相尊重，劈腿偷吃會導致感情生變。一名女網友表示，和男友交往2年，近日對方的生日快到了，她想知道可以送什麼禮物，於是查看了男友的手機，沒想到發現男友偷用交友軟體，還把網友約回家滾床單，讓她傻眼崩潰。

原PO在《Dcard》討論區以「打完疫苗發現男友上了網友…」為題發文，表示她和男友當初是透過交友軟體認識，當初決定在一起時，雙方也同意將軟體刪掉，交往將近2年的時間，她享受各種照顧，上下班有人接送、想吃什麼只要許願就會成真、該過的節日一次都沒少過，本來以為2人可以一路到白頭偕老，「以為自己是在演偶像劇哈，殊不知最終是在演八點檔狗血劇」。

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原PO透露，男友下個月就生日，因此查看對方手機，「來看一下他最近有什麼物慾，不看還好一看不得了，渣不只物慾很強，色慾也很強」，赫然發現男友不僅偷偷下載交友軟體，還把網友約回家，讓她氣炸：「我繳房租是為了讓你打免費炮嗎？」

原PO看到對話傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO看到對話傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

原PO坦言，她出生23年沒遇過這種事，因此在男友面前哭哭啼啼，接著賞了對方2巴掌，最後她鐵了心搬回家，至於有想過要反擊嗎？她則表示：「報復甚麼的我真的沒想過，就是不小心把截圖貼到他家族群組，就是不小心打開他的交友軟體，不小心傳『我有得過菜花』給所有聊天對象，就是不小心重設他的手機密碼，就是不小心在這裡打下這篇文」。

原PO傳訊息報復。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO傳訊息報復。（圖／翻攝自Dcard）

原PO最後也重新安裝交友軟體，要繼續自己的人生，她也要大家放心，「雖然這種灑狗血的劇情真的上演了，但我還是擁有很多很多愛我的人！」經歷曝光後，網友紛紛留言：「笑死了做得好」、「也太渣了吧！放生順利！」、「太爽啦這個菜花太狠了」，不過也有人提醒，原PO的行為已經觸犯法律，要小心被告。

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