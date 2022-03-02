生6子女沒人理！婆婆狂伸手要錢「只找他」　媳住漏水屋不忍了嗆爆

▲媳婦抱怨，婆婆有6個孩子，遇到事情卻都只找他們。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

家家有本難念的經，一名人妻透露，婆婆明明有6個小孩，卻什麼事情都找他們，每次拿錢只會感謝神，從來都不會謝謝先生，而其他小孩一個比一個還有錢，卻總是事不關己，「為什麼就是一直找我老公要錢？就因為我老公不會拒絕妳？」

人妻在《靠北婆婆2.0》表示，婆婆年輕時生了6個小孩，因為公公很早就過世，因此後來有改嫁，但又遇到不負責任的配偶，一直吃苦；她認為，孩子們都成家立業了，照顧婆婆是應該的，但婆婆明明有6個小孩，遇到事情卻都找老公。

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她提及，每個月除了要給婆婆生活費，還要支付一些大小支出，比如說牙齒壞了、機車壞了，探望還要額外再塞錢，「是怎樣，妳其他小孩都領殘障手冊？還是重大傷病卡？打個電話跟其他小孩要點錢，有這麼難嗎？」

人妻無奈地說，婆婆是基督教徒，每次給她錢，婆婆總拚命感謝主、謝天謝地、謝主耶穌謝耶和華，但就是從來都不謝謝兒子，「妳知道給妳的這些錢是怎麼來的嗎？難不成是我們躺在床上主耶穌就從天上撒下來？」

她大嘆，6個孩子裡只有他們沒車、沒房、沒錢生小孩，連頭期款都沒有，結婚8年仍住在一間50年的漏水破房子裡，「我真的受夠了，妳其他小孩，一個有房，還是透天，一個除了房子孩子，車子都還有兩台，一個最近開始準備買房子，還有一個房貸都快繳完了，隨便一個都比我們有錢，他們是死了嗎？為什麼就是一直找我老公要錢？就因為我老公不會拒絕妳？」

人妻也痛訴，每次婆婆有事情，傳家庭群組，大家都裝作沒看到，事不關己，「在妳身上，我真的看見，每個人都要為自己人生負責，養兒絕對不是為了防老，否則自己過不好就算了，連小孩子的一生也拖垮下去，真的對孩子很不公平，但願妳的主耶穌可以託夢告訴妳，我們不是不願意照顧妳，只是拜託妳比例要調整。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「我覺得就事論事跟喜好或宗教無關」、「問題關鍵是妳的先生，愚孝還要拉著妳陪葬」、「妳老公要盡孝，也要量力而為」、「婆婆都只會找最孝順的小孩凹，還指責他不孝順，反而會兇她的，她吭都不敢吭一聲還倒貼」。

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