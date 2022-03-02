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沒油了！　美：俄軍64公里車隊遇「嚴重後勤問題」幾乎停原地

▲▼俄軍車隊綿延64公里！　衛星直擊大軍朝基輔挺進。（圖／路透）

▲俄軍車隊綿延64公里。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國衛星圖像公司「Maxar」1日拍到俄軍長達64公里的車隊，已挺進基輔西北方約40公里處，但過去24小時以來車隊前進速度極緩，消息指出俄軍可能正在等待重新整裝完成後向基輔發動總攻勢，不過美國資深國防官員也提出，俄軍車隊停下的另一個原因，是遭遇了油料和食物嚴重短缺的問題。

東北部的俄軍進攻北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）以及蘇梅（Sumy）數天未果，決定繞開循公路南下開往基輔，與此同時北面軍隊已經攻進基輔外圍，並在市區北面和守軍展開激戰。在西北方聚集的車隊包括坦克、牽引火砲、油料運補車以及後勤補給車隊，從2月27日的5公里長，擴大至28日的綿延64公里，但過去24小時車隊幾乎沒有前進。

▲▼俄軍車隊「擴大5倍」綿延27公里！　衛星直擊大軍朝基輔挺進。（圖／路透）

▲俄軍車隊車種混合，前進速度緩慢。（圖／路透）

該名國防官員指出，俄軍車隊停止前進的原因，是部分軍車出現「油料完全耗盡」的問題，大量人員的食物補給也已出現嚴重短缺。《全國公共廣播電台》（NPR）駐五角大廈記者鮑曼（Tom Bowman）引述官員指出，美方估計俄國所動用的19萬大軍中，80％軍力已經進入基輔，相當於15.2萬名兵力，此外俄軍自24日發動入侵至今，已經發射大約400枚導彈。

官員表示俄軍確實有可能正在重新集結整頓，並重新擬定進攻計畫，準備對基輔發動總攻勢。

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