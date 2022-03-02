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「俄羅斯惡魔在街上殺人」　烏克蘭美女舞者拍片求救：我不想死

▲▼烏克蘭女舞者拍片求救。（圖／翻攝臉書「我與我的烏克蘭老婆Tanya」）

▲烏克蘭女舞者拍片求救。（圖／翻攝臉書「我與我的烏克蘭老婆Tanya」）

記者吳美依／綜合報導

烏俄戰火持續延燒，粉絲團「我與我的烏克蘭老婆Tanya」分享影片，夫妻倆的前同事、優秀女舞者Vlastelina Bilous返回家鄉發展，未料遇上恐怖戰火，她在影片中表示，烏克蘭近400人死亡，甚至包括一般市民、婦女及孩童，「這些俄羅斯惡魔在大街上射殺老人……我通常只喜歡跳舞，也不懂政治，但我知道一件事，那就是『我不想死』。」

該影片攝於2月28日，Vlastelina Bilous表示，普丁展開「救援行動」已經第5天，但烏克蘭人沒有要求戰機和火箭飛過頭頂，沒有要求戰鬥、大火或鮮血，也沒有要求摧毀並且燒掉房子；如今人們正在死去，或者躲在防空洞裡，缺乏飲水或食物，失去房屋與家人，「這幾天真的很難說些什麼，但我如今無法再保持沉默。」

Vlastelina Bilous表示，她不希望任何人經歷烏克蘭的恐懼與痛苦，但「這是你的責任不讓戰爭來到你的國家」，普丁發起的戰爭，不只針對烏克蘭，「而是一場反人道法則的戰爭」，每個人都有責任阻止這場瘋狂殺戮，否則任何國家都可能是下一個，「就像麥可傑克森說的，如果你想讓世界變得更好，必須從鏡子裡的那個人開始做起，而我請求你成為那個人！」

很難過這篇貼文是來自於我們以前的一位烏克蘭舞者同事 @vlasteliina 的呼救！很有才華的她回到烏克蘭後正要發展她的舞蹈生涯… 「我不想死」 「 每個人都要盡你所能的發聲」 「這不是一場對烏克蘭的戰爭，這是對人道法則的戰爭！」 「就像麥可傑克森說的，如果你想讓世界變得更好，就從鏡子裡的那個人做起，我請求你成為你鏡子中做出改變的那個人！」 Make that change!! TODAY!!

我與我的烏克蘭老婆Tanya 發佈於 2022年2月28日 星期一

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