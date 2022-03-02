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俄網友義務役半年「只打過6發子彈」　驚呆PTT：光新訓就超了

▲▼俄軍開著坦克進入列寧格勒州。（圖／路透）

▲俄軍開著坦克進入列寧格勒州。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

俄烏戰爭引發國際間關注，不同於過去資訊較不發達的時代，這次各種現象在網上造成熱議。其中，俄羅斯菜鳥兵被俘虜後，無奈說自己是「被騙去演習」，讓大票網友很憤慨。就有一位俄國網友在社交平台Reddit發文，對這情況表示不意外，分享他當兵半年，只打過一次裝六發子彈的彈匣，話題瞬間炸鍋。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「俄國義務役半年只打過六發子彈？」文中分享一篇Reddit的發文，「有俄國網友分享自己當兵經驗，接受網友提問，除了說『戰俘不知道自己為什麼出現在前線』這現象不意外之外，還講到俄國軍中也是少不了互相猜忌、資源競爭，毫無同儕精神。」

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▲年輕俄兵相當茫然。（圖／翻攝自PTT）

▲網上流傳一段影片，俄國基層兵稱長官說是演習，發現是騙局後根本不想作戰。（圖／翻攝自PTT）

更讓原PO驚訝的是，該位俄國網友因為自身健康狀況，所以只當了半年兵，但在驗退前、當半年兵的期間，不僅只打過一次靶，還是只裝了六發子彈的彈匣，「說出來自然令不少愛槍老美感到驚訝，有沒有世界排名第二的軍隊，半年只打的了六發子彈的八卦？」另外，原PO還看到另一個關鍵字，「他還說，義務役基本上也是去掃地的，掃一年的地。」

話題一出，鄉民們也不禁傻眼，「台灣新訓就不只六發了吧？」「台灣高中軍訓課就可以射五發了。」「海軍新訓二十發步槍彈。」「我大學軍訓都打了十發子彈，81-1式自動步槍，從此再未摸過槍，這都比俄羅斯強XDD。」「四個月，每週上山打靶，超過50發。」「做夢都想不到，台灣義務役子彈打得比俄國新兵多XD。」

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲鄉民直呼，自己打過的子彈數比該位Reddit網友還多。（示意圖／記者李毓康攝）

不過，對於Reddit網友的說法，有人則是抱持懷疑態度，也認為不能只看一面說詞，「你真信喔？」「感覺威權國家都不希望人民會用槍？」「他是退訓的，誰知道他當了多久，看看就好。」「表示義務役的狀況外，志願役的俘虜有說法嗎？」「現在一堆真真假假的訊息，這是真的嗎？」

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