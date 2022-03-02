日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離　高端不在列

▲東京晴空塔（Tokyo Skytree）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蘇晏男／台北報導

日本3月1日起實施新的邊境防疫措施，自台灣歸國或入境者持有「台灣小黃卡」，並已接種3劑新冠疫苗，不需要居家隔離；而若未打完3劑或施打日本政府認可的新冠疫苗，就需居家隔離7天。不過，如果想進一步縮短居隔時間，可在入境第3天自行PCR或快篩，並繳交陰性證明給日本厚勞省，待對方確認無誤即可解隔。另外，日本並未認可高端疫苗。

針對日本3月1起實施的邊境新防疫措施，日本台灣交流協會1日透過臉書粉專說明，日本認可的國外疫苗接種證明，包括台灣的「小黃卡」，並須符合3項條件：1.發行單位為各國政府等公家單位 ；2.以日文或是英文填寫；3.必要項目為：姓名、出生年月日、疫苗名或廠商、疫苗接種日以及疫苗接種次數。

日本台灣交流協會表示，自台灣歸國或入境者，若持有小黃卡，並接種完第3劑者且完成上述3條件，就不需要居家隔離；若未接種完第3劑者（含未施打疫苗者、未持符合上述條件證明者），居家隔離期間則縮短為7天。而如果想更進一步縮短，入境後第3天自行PCR或快篩後將陰性報告提交給厚勞省，厚勞省確認無誤後即解除隔離。

不過並非所有新冠疫苗皆可適用。日本台灣交流協會需指出，第1、2劑為必須符合：輝瑞（Pfizer，等於台灣所說的BNT）／AZ／莫德納（Moderna）／楊森（Janssen，亦說：強生/J&J；此種疫苗以第1劑視為第2劑）；而第3劑為必須符合：輝瑞（Pfizer，等於是台灣所說的BNT）／莫德納（Moderna）。

只是，根據日媒報導，日本政府1日起放寬邊境管制，觀光目的仍排除在外，而是開放國外商務相關人士等非觀光目的等入境日本，且每日入境人數上限高至5000人。