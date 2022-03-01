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穿對顏色擺脫「大嬸味」！日本造型師流行「軸色」穿搭

▲▼軸色,日本,造型師。（圖／取自博客來）

▲日本造型師谷口美佳以「時尚色彩穿搭」聞名，出版《頂尖造型師都在用の「軸色」穿搭術》分享穿衣哲學。（圖／取自博客來，下同）

消費中心／綜合報導

怎麼穿才不會有「大嬸味」？每天打開衣櫥準備出門衣物穿搭都好困擾，難道只能一直花錢買新衣服才是會穿搭，根據《Lifestyle》網站提到，日本造型師谷口美佳以「時尚色彩穿搭」聞名，出版《頂尖造型師都在用の「軸色」穿搭術》分享穿衣哲學，掌握自己的「軸色」，再也沒有「難配」的衣服，教你展現從容、俐落、讓人印象深刻的時尚搭配法。

想穿搭出日系簡約有質感方式的感覺，不妨試試「軸色」穿搭術。造型師谷口美佳在學習色彩理論的過程，發現不論彩妝或衣服時，先了解「基本色」比其他內容更重要，而這個適合自己的顏色，她稱為「軸色」。

▲▼軸色,日本,造型師。（圖／取自博客來）

▲知道自己適合哪些顏色，就可以找出自己屬於哪個軸色系。

軸色是襯托你魅力的主軸色系，分為黃色系及藍色系，知道自己適合哪些顏色，就可以找出自己屬於哪個軸色系。確認好自己的「軸色」後即可改變穿搭習慣。

1. 從衣櫃現有衣物和配件找出與「自己軸色」相近的物品

首先在現有的衣服、包包、鞋子中，挑出與自己的三個「軸色」相近的物品排列整齊。

▲▼軸色,日本,造型師。（圖／取自博客來）

▲打造衣服、包包、鞋子的三件式「軸色組合」。

2. 打造上衣＋包包＋鞋子的三件式「軸色組合」

在找出的衣物中找出顏色相近的衣服、包包、鞋子組成一套。除了自己的「軸色」如果有其他成套的顏色組合，也可以先拍照，說不定之後用得到。谷口美佳提到掌握7成軸色、3成其他色是最不出錯的搭配比例，想要高調點可選擇高彩度的亮色系，想要優雅有質感的搭配，則以淺色系為主。

▲▼軸色,日本,造型師。（圖／取自博客來）

▲谷口美佳提到掌握7成軸色、3成其他色是最不出錯的搭配比例。

3.搭配「軸色組合」

軸色組合本身就帶出「協調感」，最簡單的方式是一開始先選配黑色或白色的下半身單品，搭配「自己的軸色」或是「對比的軸色」，熟練這幾種搭配後，將下半身換成「點綴色」也別有風格。

快來試試「軸色」穿搭術，讓原本遺落在衣櫃角落的「不好搭衣服」，也能成功穿出「時尚感」。

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