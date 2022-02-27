回應民眾需求　台東縣228起新增莫德納隨到隨打場次

▲台東縣28日起新增莫德納隨到隨打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為增加民眾接種疫苗便利性，以加速提升民眾免疫保護力，台東縣衛生局於228連假期間，在消防局旁災害警覺教育館舉行COVID-19限量疫苗隨到隨打站（每診次限量350名），由於天氣佳，吸引不少縣民及返鄉鄉親前往接種，台東縣長饒慶鈴表示，為服務更多鄉親有莫德納疫苗接種需求，將於28日新增莫德納接種及加開3月3日到4日場次，希望民眾儘早完成各劑疫苗接種，以獲得更完善的保護。

台東縣長饒慶鈴呼籲，台灣疫情雖然趨緩，但境外移入個案仍多、國際上確診及死亡數也偏高，台灣3月起邊境會逐步打開，唯有完整接種疫苗，有效降低重症發生機率及死亡風險，也可有效提升有症狀感染之保護力，保護你我及最愛的家人，3月31日前接種1、2劑者可獲200元禮券。也感謝榮民醫院台東分院醫護人員及台東縣衛生局同仁犧牲休假日為民服務。

台東縣衛生局提醒，此次災害警覺教育館限量隨到隨打站，每日上午8時至11時30分、下午13時至16時30分，以及下午17時至20時30分等三個時段，請民眾要注意28號除了BNT、AZ及高端外還新增莫德納疫苗接種，而3月3日至4日場次僅針對莫德納疫苗，請符合資格鄉親盡速接種疫苗。

民眾前往接種COVID-19疫苗前務必留意並確認是否疫苗間隔已期滿，如符合接種條件請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，進行接種。

12歲至未滿20歲民眾，如欲前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。有關COVID-19疫苗相關疑問，可洽詢當地衛生所或撥打國內免付費防疫專線1922。