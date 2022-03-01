烏克蘭官方證實：俄軍「導彈空襲」烏第2大城政府總部　釀6人傷

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的政府總部稍早遭到空襲，建物外牆與廣場嚴重受損，哈爾科夫地方行政長官也證實，政府總部是遭到導彈攻擊，造成至少6人受傷，包含1名兒童。

▲俄軍導彈空襲烏克蘭第2大城的政府總部。（圖／路透）



Russian forces have struck Independence Square in central Kharkiv with a powerful explosion.



According to a video of the event, the blast detonated right in front of the headquarters of the Kharkiv Oblast government.



Video: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/poZjYcjRjD — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

根據CNN與《路透社》報導，哈爾科夫地方行政長官西聶古伯夫（Oleg Synegubov）1日證實，政府總部是遭一枚俄羅斯導彈襲擊。事實上，俄軍從2月28日晚上開始就對烏克蘭東部大城哈爾科夫發動強烈攻擊，發射多枚飛彈，襲擊地點涵蓋一般住宅區，造成至少9人死亡、37人受傷。

▲哈爾科夫政府總部遭空襲。（圖／路透）



哈爾科夫的國防首長Kostiantyn Nemichev說，政府總部大樓內部有損毀，而這棟建築也是哈爾科夫市的主要地標，「俄羅斯發動戰爭違反了國際人道主義，甚至還殺害平民、破壞民用設施。」

哈爾科夫從2月28日晚上開始遭到猛烈砲火攻擊，從曝光的影片可以看到，數十枚Grad導彈落在哈爾科夫的住宅區，幾乎是烏俄開戰以來最慘烈的一次。

Russian forces are shelling residential areas of #Kharkiv with Grad missiles. And they claim that they only target military infrastructure…#russianinvasion pic.twitter.com/3Q7eXhtqBO — Abdujalil A (@abdujalil) February 28, 2022

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