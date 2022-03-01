婆婆直衝主臥室！「到處翻看+上大號」她怒：不尊重　引網共鳴

▲原PO對於婆婆擅自闖進主臥室的舉動，感到相當不舒服。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

婆媳關係是一道千古難題，一不小心就會造成家庭紛爭。有位網友就貼文抱怨，婆婆一到家中，竟直衝主臥室，「在裡面東翻西翻還大便」，讓她超傻眼！

原PO一開頭就問道，「有婆婆一來家裡，就去主臥室翻翻看看，然後直接在裡面浴室大便嗎？」原PO解釋，不是不能在家大號，而是因為小孩的棉質衣服用烘衣機會縮水，所以原PO一直以來都在主臥裡的浴室烘小孩的衣服，「我們大號也都使用外面的浴室」。

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原PO表示，自己不是針對婆婆，但明明浴室裡面都掛滿孩子的衣服、毛巾，「為何一定要在主臥裡面的浴室上呢？」原PO繼續說道，婆婆有次看到她在整理衣櫃，翻出一些精品的小袋子，就趕緊問原PO老公「是買了什麼」，讓原PO不禁納悶婆婆為什麼不直接問她，「我們可以聊天、分享啊？這種感覺就是不舒服不是嗎？」

貼文一出，引起一堆網友共鳴，「我婆婆來看我家，也死要看主臥！死愛看，越愛看越不想給你看」，「主臥不是私人空間嗎」，「我覺得這是一種尊重的感覺，沒有人喜歡被侵犯到隱私吧」，「我的房間一律都鎖門的」，「我娘家人跟我婆家人都不行隨意進入我的主臥」，「我也不喜歡主臥給其他人進來，何況還大便」。