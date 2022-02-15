三立董座林崑海辭世　趙天麟哀悼：他是最挺台灣的媒體老闆

▲三立電視台董事長林崑海14日病逝於高雄榮總 。（圖／三立提供）

記者賴文萱／高雄報導

三立電視今發出聲明證實，三立媒體集團董事長林崑海已於14日病逝於高雄榮總，享壽70歲，家屬、子孫陪伴在側，安詳離世。湧言會立委趙天麟對於「海董」驟逝表達不捨及哀悼，強調他是最挺台灣的媒體老闆、疼惜青年從政的長輩，令人敬重的勇者。

趙天麟哀悼表示，「海董」林崑海董事長是最挺台灣的媒體老闆、疼惜青年從政的長輩，令人敬重的勇者。從總統到初出茅廬的政治工作者，從國際局勢到內政的改革，只要愛台灣，海董都會不遺餘力的支持。

趙天麟也回憶，猶記自己06年議員連任失利，擔任謝長廷院長參選總統的發言人，以及08-09年間出任小英主席黨務主管時期，三立的新聞與政論，成為三十來歲的他，倡議理想的關鍵平台。





▲三立董事長林崑海病逝，遺體移往靜思園會館。（圖／記者吳世龍攝）

為了挺台不惜放棄中國龐大利益的海董，很有智慧的讓海派轉型為由民進黨青壯世代主責的湧言會。那份一生懸命為台灣的遺志，湧言會的夥伴，將會堅實的延續下去！董事長，再會了，永恆的懷念，將以行動活出您對台灣強而有力的支持。

林崑海擔任過開計程車司機，與舅子及妻子經營錄影帶事業，之後從錄影帶事業轉戰有線電視頻道，並成立三立電視台，打造無數本土電視戲劇、綜藝節目樹立風格，他同時也涉及政界，並經手房地產事業，在商界享譽盛名，人稱「海董」。