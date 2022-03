快訊／俄軍空襲烏克蘭第2大城政府總部！爆炸震撼影片曝　死傷不明

記者張方瑀/綜合報導

根據荷蘭媒體《BNO News》報導,俄羅斯軍隊在當地時間1日上午8時左右,空襲位於烏克蘭東部的第二大城哈爾科夫(Kharkiv)的政府總部大樓,飛彈擊中瞬間的監視器畫面也在推特上曝光,目前傷亡狀況不明。

▲俄軍空襲烏克蘭第2大城政府總部。(圖/翻攝自推特)



根據基輔獨立報,哈爾科夫已響起空襲警報,警告民眾應該前往距離自身最近的避難所。

No, it looks like the Kharkiv region administration building is still standing. The strike’s accuracy was lame. pic.twitter.com/TL3PWAoOac