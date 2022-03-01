俄士兵「烏克蘭戰死撫恤金曝光」！鄉民驚呆：不如直接投降

▲普丁下令攻打烏克蘭，戰火延燒第6天。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

俄羅斯與烏克蘭廝殺，有鄉民則找出俄國士兵戰死的撫恤金，家屬只能領1萬1000元盧布，換算新台幣不到3000元，對比烏克蘭祭出高額投降獎金，若俄國士兵願放下槍枝「展開新生活」，可獲得500萬價值500萬盧布（約新台幣134萬元）的現金或加密貨幣。消息曝光後，鄉民傻眼狂勸俄國大兵們「可以投降啦！」

前烏克蘭官員薩姆萊尼（Sergej Sumlenny）在推特轉貼俄國電視台消息，媒體指稱「將向為國捐驅的是士兵家屬支付1萬1000元盧布」，撫恤金折合104元美金。

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消息一出，網友在PTT版上不可置信直呼，「大概100美元，盧布還在貶值或更少，3000新台幣不到」，面對俄國士兵戰死異鄉的撫恤金少得可憐，讓他同情不已，「真的跟紅色警戒的蘇聯動員兵同一個價格了。」

俄烏戰爭已釀5300人死傷，以及數百名官兵被俘，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）則提供俄羅斯士兵兩條路，他在臉書表示，要麼死於一場非正義之戰，要麼自願放下投降以獲得全面赦免和500萬盧布等值的現金或加密貨幣。

列茲尼科夫認為，部分俄軍士兵被政府欺騙、被宣傳或恐嚇才會踏上戰場，總而言之，多數入侵者的動機都很不足。列茲尼科夫也喊話，俄國士兵只要放下武器，舉著白旗喊出「百萬」（million）的暗號，就能活下來，擁抱所愛的人。

▲烏克蘭軍事基地遇襲。（圖／路透）







▲烏克蘭第二大城哈爾科夫，疑似是俄軍的屍體被皚皚白雪所覆蓋。（圖／達志影像／美聯社）



對此，原PO換算500萬盧布，大概45000美元，130萬新台幣左右並保證無罪，「俄國人不值錢成這樣...同場再加映，有人說怎麼可能這麼便宜，你知道俄國退休金已經十年沒發放了嗎，自從克里米亞以後，已經延到2023年才會再發退休金，財政可想而知。」

該文章曝光後，底下鄉民熱議，「那不如直接投降，烏克蘭給500萬耶」、「在普丁眼裡生命好廉價 ，果然暴君」、「投降500萬，家人會生活比較好過」、「我出12000盧布來我家當傭人」、「100美元連一條狗都不如」、「投降好了，還可以躲在烏克蘭」、「士兵大概都不知道這些行情，知道還怎麼打」、「再拖下去要叛變了」。

留言串中，一票網友不可置信回應，「這價格也太悲劇了吧，認真嗎」、「真的假的啦？怎麼可能這麼低」、「這條件烏克蘭不太可能發的出來」「烏克蘭哪來那麼多錢」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

