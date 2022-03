俄士兵「烏克蘭戰死撫恤金曝光」！鄉民驚呆：不如直接投降

▲普丁下令攻打烏克蘭,戰火延燒第6天。(圖/路透)

俄羅斯與烏克蘭廝殺,有鄉民則找出俄國士兵戰死的撫恤金,家屬只能領1萬1000元盧布,換算新台幣不到3000元,對比烏克蘭祭出高額投降獎金,若俄國士兵願放下槍枝「展開新生活」,可獲得500萬價值500萬盧布(約新台幣134萬元)的現金或加密貨幣。消息曝光後,鄉民傻眼狂勸俄國大兵們「可以投降啦!」

前烏克蘭官員薩姆萊尼(Sergej Sumlenny)在推特轉貼俄國電視台消息,媒體指稱「將向為國捐驅的是士兵家屬支付1萬1000元盧布」,撫恤金折合104元美金。

消息一出,網友在PTT版上不可置信直呼,「大概100美元,盧布還在貶值或更少,3000新台幣不到」,面對俄國士兵戰死異鄉的撫恤金少得可憐,讓他同情不已,「真的跟紅色警戒的蘇聯動員兵同一個價格了。」

俄烏戰爭已釀5300人死傷,以及數百名官兵被俘,烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)則提供俄羅斯士兵兩條路,他在臉書表示,要麼死於一場非正義之戰,要麼自願放下投降以獲得全面赦免和500萬盧布等值的現金或加密貨幣。

列茲尼科夫認為,部分俄軍士兵被政府欺騙、被宣傳或恐嚇才會踏上戰場,總而言之,多數入侵者的動機都很不足。列茲尼科夫也喊話,俄國士兵只要放下武器,舉著白旗喊出「百萬」(million)的暗號,就能活下來,擁抱所愛的人。

對此,原PO換算500萬盧布,大概45000美元,130萬新台幣左右並保證無罪,「俄國人不值錢成這樣...同場再加映,有人說怎麼可能這麼便宜,你知道俄國退休金已經十年沒發放了嗎,自從克里米亞以後,已經延到2023年才會再發退休金,財政可想而知。」

該文章曝光後,底下鄉民熱議,「那不如直接投降,烏克蘭給500萬耶」、「在普丁眼裡生命好廉價 ,果然暴君」、「投降500萬,家人會生活比較好過」、「我出12000盧布來我家當傭人」、「100美元連一條狗都不如」、「投降好了,還可以躲在烏克蘭」、「士兵大概都不知道這些行情,知道還怎麼打」、「再拖下去要叛變了」。

留言串中,一票網友不可置信回應,「這價格也太悲劇了吧,認真嗎」、「真的假的啦?怎麼可能這麼低」、「這條件烏克蘭不太可能發的出來」「烏克蘭哪來那麼多錢」。

