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「雙寶媽」正妹移工不倫戀曝光　變密醫炫富成抖音網紅

外型亮麗的密醫陳女刻意在鏡頭前數鈔票，打造美麗多金的形象。（讀者提供）

▲外型亮麗的密醫陳女刻意在鏡頭前數鈔票，打造美麗多金的形象。

圖文／鏡週刊

桃園一名越南籍女直播主，最近在網路寫下千字文，以自身慘痛經驗，提醒愛美網友注意。原來，她為求上鏡更好看，半年前經友人介紹，找上與她同樣來自越南的陳姓女子進行雙眼皮手術，沒想到術後雙眼嚴重浮腫，原本炯炯有神的雙眼變成大小眼，閉眼時還有陣陣刺痛感。

▼陳女沒有醫師執照，卻違法替同鄉進行隆鼻手術，還直播手術過程。

陳女沒有醫師執照，卻違法替同鄉進行隆鼻手術，還直播手術過程。（讀者提供）

文章曝光不久，本刊也接獲投訴，指控操刀的陳女除了雙眼皮手術，還會替人隆鼻、施打玻尿酸，甚至連陰道整型手術都做，但她不僅沒台灣醫師執照，連越南醫師執照也沒有，還常傳出醫療糾紛，是不折不扣的密醫。

本刊調查，陳姓女密醫今年30歲，曾有過一段婚姻，身材姣好的她五官精緻，看不出是2個孩子的媽。2年前她以移工身分隻身來台，在桃園某工廠擔任作業員，子女則由留在越南的丈夫照顧。後來，陳女在台認識從事刺青業的同鄉男子，展開不倫戀，不久便與丈夫離婚並離職，之後就沒了消息，連同鄉閨密也不知道她的下落。

▼陳女常PO出大疊鈔票及名牌香水的照片炫富，並藉此博取關注。

陳女常PO出大疊鈔票及名牌香水的照片炫富，並藉此博取關注。（讀者提供）

令人訝異的是，去年3月，陳女搖身變成密醫，在桃園中壢火車站附近租了一間樓中樓，開起「醫美工作室」，因她親切健談，加上同鄉口耳相傳，累積不少客源，逐漸嶄露頭角。之後她化名Anna在業界走跳，並常在抖音、臉書等網路平台宣傳，不但PO出術前術後對比照，甚至透過網路直播手術過程成功吸客，因為生意好，她還聘請多名同鄉加入密醫行列，賺了不少錢。

除了善用網路宣傳，陳女也常PO出自己吃大餐、戴金飾的炫富照，甚至拿著大把鈔票在鏡頭前數錢，打造美麗多金、事業有成的形象，讓她火速走紅，抖音的粉絲數短短幾個月就激增至8千人。

▼去年3月，陳女在中壢火車站附近開起工作室，最近則搬至他處避風頭。

去年3月，陳女在中壢火車站附近開起工作室，最近則搬至他處避風頭。（讀者提供）

不少新住民及移工慕名而來，甚至有人在去年疫情三級警戒期間，不惜違反防疫規定，抱著牙牙學語的稚子，與姐妹相約到工作室指名找她動刀，陳女口袋賺飽飽，但醫療糾紛也陸續爆發。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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