50嵐今起調漲5元！鐵粉心碎：神級優惠「免費料多」也沒了

▲堪稱國民手搖茶品牌的50嵐宣布，北區今（3月1日）全調漲商品售價5元。（翻攝自50嵐 中區臉書粉專）

圖文／鏡週刊

受限於國際原物料漲價，不少餐飲業者都宣布漲價，而手搖飲與咖啡也不例外！繼清新福全於去年12月宣布部分產品調漲後，cama café、迷客夏相繼喊漲，而堪稱國民手搖茶品牌的50嵐，也宣布北區今（3月1日）全調漲商品售價5元，網友也發現免費加料的「神級優惠」也一併喊卡，讓鐵粉直呼心碎；據悉，COCO全品項也傳出要漲5元，漲幅將近1成。

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COVID-19疫情延燒超過2年，導致國際供應鏈瓶頸問題推高海運成本，波及罐裝、紙價等成本飆升，目前清新福全、茶湯會都陸續調整部分飲品的價格，而迷客夏也宣布於2月日起調整部分品向售價，不過為了回饋消費者，也會同步調降部分品項售價。

▲迷客夏宣布於2月日起調整部分品向售價。（翻攝自迷客夏官網）

迷客夏指出，在謹慎評估後規畫調整部分商品價格，經典綠光鮮奶系列飲品維持凍漲，以單茶、拿鐵及手作特調系列部分飲品作為調整品項；調降品項則包含養樂多綠、冰糖洛神梅 、嫩仙草凍奶等北部價格，及出雲抹茶鮮奶全區調降。

cama café則指出，無奈近期國際物價膨脹與咖啡產地農收減產，導致咖啡價格飆漲80%，宣布自2月26日起調漲部分品項售價，新鮮現烘、冷萃咖啡與精品手沖咖啡系列價格調升5至10元，濾掛咖啡價格調漲5元，鮮萃茶飲全品項維持原價。

▲cama café宣布自2月26日起調漲部分品項售價。（翻攝自cama café臉書）

北區50嵐於門市貼出公告，直指近年營運、管銷成本不斷提高，為持續提供最優質的產品，於3月1日商品售價將調漲5元，除了75元的品項以外，其餘皆會調漲；調漲價格後，原先最便宜的中杯茉莉綠茶、阿薩姆紅茶、四季春青茶和黃金烏龍漲至30元，中杯珍珠奶綠和波霸奶茶則漲至45元。

50嵐調整消息也在Dcard引發討論，有網友發現除了每杯漲價5元外，同時一併取消「免費料多」，讓鐵粉最愛的50嵐神級優惠走入歷史，不少人哀號「他失去他唯一的優點了」「75嵐」「心碎，我的五十嵐要變一百嵐了嗎？以前買飲料是掏零錢的小確幸，現在買飲料變成一張鈔票」。



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