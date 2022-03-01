辣媽主播坑1.5億涉案4人崛起超傳奇　「他」出生彰化成南非王

▲孫耀亨出身彰化鹿港，曾獲首屆海外十大傑出青年，且是非洲台灣商會聯合總會榮譽總會長，當地人脈豐沛。



圖文／鏡週刊

涉及這宗引進動物浮報價格的被告除辣媽主播李天怡外，還有她的丈夫郭人杰與台商李吳達及南非華裔議員孫耀亨，個個崛起過程都很精彩，例如出身彰化鹿港小鎮的第二代台商孫耀亨堪稱南非王，他不但連任議員十多年，更是非洲台灣商會聯合總會榮譽總會長，政商實力相當雄厚。

孫耀亨從小跟爸媽遠赴南非定居，是台商第二代，一路白手起家，先考上律師，再選上議員，成為南非當地家喻戶曉的政治人物，他曾獲第一屆海外十大傑出青年獎，由當時的總統馬英九頒獎肯定，從2006六年當選南非議員連任至今，且是非洲台灣商會聯合總會榮譽總會長，在當地人脈豐沛。

▼孫耀亨是南非鼎鼎有名的華裔律師議員，他負責幫李天怡引進動物，也遭檢調列為被告。



2年多前還曾獲調查局邀請來台，參加「台灣亞西論壇：區域安全與跨境犯罪」國際研討會，當時40多國共上百位國際執法人員受邀來台，堪稱是國內最大型的國際研討會，足見他在南非及台灣官方的分量十足。

至於李天怡在本案曝光後已離開三立，政大新聞系畢業的她，現年48歲，沒有顯赫家庭背景的她，曾任職中央日報、TVBS，後來跳槽三立，一躍成為午間新聞主播。

▼李天怡因主持《消失的國界》與各國台商建立不錯交情，竟涉嫌裡應外合，賺取浮報動物價差遭交保。



她的思路清楚，2008年起主持《消失的國界》，報導嶄新科技、綠色能源及各國台商故事與趨勢話題，多次拿下卓越新聞獎及其他獎項，更一路升任三立新聞部副總及總編輯，風光一時。

至於李天怡老公郭人杰，在新聞界崛起過程相當傳奇，出身中視攝影記者的他，不但爬上新聞部採訪主任大位，後來更成為東森新聞部經理，還轉戰三立採訪主任，和李天怡成為同事，中途離開媒體圈轉赴中國經商，與國內地產大亨互動頻繁，回台後又至中視擔任業務部副總，公關能力極強，也曾獲銘傳大學頒發傑出校友獎。

另位在澳洲經營葡萄酒買賣的台商李吳達，靠著經商也事業有成，在全球銷售紅酒的業績搶搶滾，同樣在非洲政界及台商社團擁有豐富人脈，尤其李吳達在澳洲獵人谷投資的酒莊超級有名，他的紅酒不但拿下國際比賽大獎，就連知名的航空公司頭等艙也選用讓客人享用，原本他的紅酒事業蒸蒸日上，未料卻捲入此案身陷官司風暴。



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