　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辣媽主播坑1.5億涉案4人崛起超傳奇　「他」出生彰化成南非王

孫耀亨出身彰化鹿港，曾獲首屆海外十大傑出青年，且是非洲台灣商會聯合總會榮譽總會長，當地人脈豐沛。（翻攝孫耀亨臉書）

▲孫耀亨出身彰化鹿港，曾獲首屆海外十大傑出青年，且是非洲台灣商會聯合總會榮譽總會長，當地人脈豐沛。

圖文／鏡週刊

涉及這宗引進動物浮報價格的被告除辣媽主播李天怡外，還有她的丈夫郭人杰與台商李吳達及南非華裔議員孫耀亨，個個崛起過程都很精彩，例如出身彰化鹿港小鎮的第二代台商孫耀亨堪稱南非王，他不但連任議員十多年，更是非洲台灣商會聯合總會榮譽總會長，政商實力相當雄厚。

孫耀亨從小跟爸媽遠赴南非定居，是台商第二代，一路白手起家，先考上律師，再選上議員，成為南非當地家喻戶曉的政治人物，他曾獲第一屆海外十大傑出青年獎，由當時的總統馬英九頒獎肯定，從2006六年當選南非議員連任至今，且是非洲台灣商會聯合總會榮譽總會長，在當地人脈豐沛。

▼孫耀亨是南非鼎鼎有名的華裔律師議員，他負責幫李天怡引進動物，也遭檢調列為被告。

孫耀亨是南非鼎鼎有名的華裔律師議員，他負責幫李天怡引進動物，也遭檢調列為被告。（翻攝孫耀亨臉書）

2年多前還曾獲調查局邀請來台，參加「台灣亞西論壇：區域安全與跨境犯罪」國際研討會，當時40多國共上百位國際執法人員受邀來台，堪稱是國內最大型的國際研討會，足見他在南非及台灣官方的分量十足。

至於李天怡在本案曝光後已離開三立，政大新聞系畢業的她，現年48歲，沒有顯赫家庭背景的她，曾任職中央日報、TVBS，後來跳槽三立，一躍成為午間新聞主播。

▼李天怡因主持《消失的國界》與各國台商建立不錯交情，竟涉嫌裡應外合，賺取浮報動物價差遭交保。

李天怡因主持《消失的國界》與各國台商建立不錯交情，竟涉嫌裡應外合，賺取浮報動物價差遭交保。（YouTube《消失的國度》）

她的思路清楚，2008年起主持《消失的國界》，報導嶄新科技、綠色能源及各國台商故事與趨勢話題，多次拿下卓越新聞獎及其他獎項，更一路升任三立新聞部副總及總編輯，風光一時。

至於李天怡老公郭人杰，在新聞界崛起過程相當傳奇，出身中視攝影記者的他，不但爬上新聞部採訪主任大位，後來更成為東森新聞部經理，還轉戰三立採訪主任，和李天怡成為同事，中途離開媒體圈轉赴中國經商，與國內地產大亨互動頻繁，回台後又至中視擔任業務部副總，公關能力極強，也曾獲銘傳大學頒發傑出校友獎。

郭人杰涉及背信遭檢方以四十萬元交保，他出身攝影記者，一路爬上中視副總大位，崛起過程堪稱媒體傳奇。

另位在澳洲經營葡萄酒買賣的台商李吳達，靠著經商也事業有成，在全球銷售紅酒的業績搶搶滾，同樣在非洲政界及台商社團擁有豐富人脈，尤其李吳達在澳洲獵人谷投資的酒莊超級有名，他的紅酒不但拿下國際比賽大獎，就連知名的航空公司頭等艙也選用讓客人享用，原本他的紅酒事業蒸蒸日上，未料卻捲入此案身陷官司風暴。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
【獨家】【主播坑三立內幕】勾結南非議員私開公司　李天怡海削張榮華1.5億手法曝光
【主播坑三立內幕1】李天怡當暗樁一句話露餡　檢調掌握海外鉅額金流有驚人發現
【主播坑三立內幕2】派員扮柯南到南非調查　他看到一幕傻眼「被騙了」

►品木宣言「靈芝水」激殺6.4折！

ET快訊
俄羅斯疑投「炸彈之父」影片曝光！　烏克蘭現巨大蘑菇爆炸
二戰後首見！　芬蘭宣布「軍援烏克蘭」
三立老總派人到南非動物園見一幕傻眼　決定告辣媽主播
被俘俄軍打電話給爸　1句話讓台大教授笑出來
烏克蘭慘了！俄軍「綿延64公里」　美官員憂：還未到最壞時刻
烏克蘭總統頒新法　外國人「幫打俄軍」可免簽入境
烏駐美大使控：俄投「炸彈之父」！　造成嚴重破壞
與馬克宏通話　普丁拋三大條件「可解決烏克蘭危機」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大人偷娃娃機物品「要小孩掩護」　網痛批：最失敗的身教

辣媽主播坑1.5億涉案4人崛起超傳奇　「他」出生彰化成南非王

快訊／台中華興虐嬰連環爆　市府開鍘！托嬰中心、托育員重罰75萬

2幼兒反鎖屋內父母心急如焚　警消急破門歡喜收場

彰化拾荒男凌晨坐路中間　休旅車直接撞上「頭部變形」慘死

「雙寶媽」正妹移工不倫戀曝光　變密醫炫富成抖音網紅

三立老總派人到南非動物園見一幕傻眼　決定告辣媽主播

盜刷集團騙外送狂下單奶粉　全台犯案！3步驟自保

辣媽主播海削三立1.5億一句話露餡　南非牽線關鍵議員曝光

越南女移工日賺30萬！變密醫爽數鈔票　抖音直播整形手術

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

大人偷娃娃機物品「要小孩掩護」　網痛批：最失敗的身教

辣媽主播坑1.5億涉案4人崛起超傳奇　「他」出生彰化成南非王

快訊／台中華興虐嬰連環爆　市府開鍘！托嬰中心、托育員重罰75萬

2幼兒反鎖屋內父母心急如焚　警消急破門歡喜收場

彰化拾荒男凌晨坐路中間　休旅車直接撞上「頭部變形」慘死

「雙寶媽」正妹移工不倫戀曝光　變密醫炫富成抖音網紅

三立老總派人到南非動物園見一幕傻眼　決定告辣媽主播

盜刷集團騙外送狂下單奶粉　全台犯案！3步驟自保

辣媽主播海削三立1.5億一句話露餡　南非牽線關鍵議員曝光

越南女移工日賺30萬！變密醫爽數鈔票　抖音直播整形手術

不放棄任何一人！在烏克蘭最後3名台生最新現狀曝光　

逾10萬幸運兒中獎！台北「熊好券」抽第3波　今天就能用到3月底

石油巨頭殼牌宣布退出在俄業務　放棄北溪2號管線參與

退伍兵報復社會砍殺幼童！「2孩當街慘死」最小才3歲　現場影片曝

米蘭時裝周／BV新創意總監首秀！「牛仔褲配背心」開場　柔軟枕頭包曝光

白宮表態無須提高核武警戒等級！美官員曝普丁「動用核部隊」意圖

汪建民欠債完全消失！「正妹金主」身分被起底…1舉動嚇壞各界

峮峮曝「東區妹仔」私下溫柔一面　KID喜訊藏不住...話語都在暗示

六月送明金成棺木上車曝遺憾　遺孀Patty2周內瘦回產前體重

迪士尼也加入制裁！　暫停在俄羅斯上映電影

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

社會熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

辣媽主播海削三立老總1.5億手法曝

三立老總派人到南非見一幕傻眼　決定告辣媽主播

千萬超跑鏟前車　副駕正妹被神出！

向妻訴經濟壓力大　新北包商16樓墜亡

辣媽主播海削1.5億一句話露餡　南非關鍵議員曝光

越南女移工日賺30萬！變密醫爽數鈔票直播整形手術

男女刑警辦館長槍擊案竟上床　代價出爐

男坐路中間　休旅車直接撞上慘死

「雙寶媽」正妹移工不倫戀曝光　變密醫炫富

三重惡火！　婦「全身15%燒傷」命喪浴室

深夜毒品交易遇警　藥頭重踩油門「撞毀3機車」

新北妹「詭異上陽明山」失蹤9天！中湖戰備道驚見遺體

失聯42年！臨老滿身病現身討扶養費　3子傻眼拒付

更多熱門

相關新聞

「雙寶媽」正妹移工不倫戀曝光　變密醫炫富

「雙寶媽」正妹移工不倫戀曝光　變密醫炫富

桃園一名越南籍女直播主，最近在網路寫下千字文，以自身慘痛經驗，提醒愛美網友注意。原來，她為求上鏡更好看，半年前經友人介紹，找上與她同樣來自越南的陳姓女子進行雙眼皮手術，沒想到術後雙眼嚴重浮腫，原本炯炯有神的雙眼變成大小眼，閉眼時還有陣陣刺痛感。

三立老總派人到南非見一幕傻眼　決定告辣媽主播

三立老總派人到南非見一幕傻眼　決定告辣媽主播

辣媽主播海削1.5億一句話露餡　南非關鍵議員曝光

辣媽主播海削1.5億一句話露餡　南非關鍵議員曝光

越南女移工日賺30萬！變密醫爽數鈔票直播整形手術

越南女移工日賺30萬！變密醫爽數鈔票直播整形手術

辣媽主播海削三立老總1.5億手法曝

辣媽主播海削三立老總1.5億手法曝

關鍵字：

鏡週刊孫耀亨李天怡郭人杰李吳達

讀者迴響

熱門新聞

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

陸外交部：台灣不關日本的事

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

不斷更新／俄烏談判結束！　烏克蘭正式申請入歐盟

小鐘同居女友「外型像大S」飄仙氣　外景5天返家錯愕

俄國陣亡士兵「最後對話」曝光　網看完淚崩

俄烏談判結果出爐

俄反擊「外資禁賣股」！存股族哭慘：金融股完了

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面