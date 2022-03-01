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三立老總派人到南非動物園見一幕傻眼　決定告辣媽主播

史瓦帝尼境內有不少野生動物園，張榮華曾暗中派員前往查看欲引進的動物，進而發現李天怡等人陷下的騙局。（翻攝史瓦帝尼觀光局臉書）

▲史瓦帝尼境內有不少野生動物園，張榮華曾暗中派員前往查看欲引進的動物，進而發現李天怡等人陷下的騙局。

圖文／鏡週刊

李天怡遲遲拿不出史瓦帝尼出具合法豢養動物的證明文件，加上動保團體認為史瓦帝尼沒有原生長頸鹿，質疑該批動物來源有問題，貿然引進恐助長非法狩獵。

為了確認相關作業合法，2年前入主頑皮世界、委託李天怡協助引進動物的三立電視總經理張榮華，暗中派人巧扮偵探柯南，遠赴史瓦帝尼實地訪查，循線找到孫耀亨當初接觸的一處私人野生動物園，卻不斷被園方人員刁難，甚至只要提問就被訓斥，氣氛極不友善，最後被園方人員帶到一處大草原，只見到幾隻羚羊及犀牛，根本沒看到長頸鹿等想引進的動物。

▼李天怡與丈夫郭人杰都是知名媒體人，夫妻倆因協助頑皮世界引進動物不成，涉嫌詐欺及背信罪。

李天怡與丈夫郭人杰都是知名媒體人，夫妻倆因協助頑皮世界引進動物不成，涉嫌詐欺及背信罪。（翻攝郭人杰臉書）

由於實地看到的動物種類及數量少得可憐，與頑皮世界預定引進的規模差距太大，加上該處野生動物園並未出具合法豢養動物的證明文件，而讓頑皮世界懷疑遭李天怡等人詐騙，決定提起民事與刑事訴訟。

頑皮世界當初考量長頸鹿因天然災害、人為獵捕，面臨生存危機，由於南台灣緯度、天候與非洲相當，才計畫設立「長頸鹿復育基地」，以分散物種滅絕風險，並投入大筆經費改善園區軟硬體設施，並雇專業獸醫全天候照料。

▼李天怡因主持節目關係與台商關係密切，受託從非洲引進長頸鹿等動物，未料，至今一隻動物也沒來台，淪為詐欺被告。

李天怡因主持節目關係與台商關係密切，受託從非洲引進長頸鹿等動物，未料，至今一隻動物也沒來台，淪為詐欺被告。（翻攝YouTube《消失的國度》）

雖然動保團體一度質疑，不過，頑皮世界展現決心及誠意，自從張榮華新團隊接手後，投入相當龐大經費及人力，啟動園區轉型計畫，建立專業動物醫院、擬妥各項保育機制，最後和動保團體發表聯合聲明共同守護野生動物，積極推展保育工作。

▼頑皮世界是南台灣最大私人動物園，已對李天怡等人提告詐欺等罪，並終止長頸鹿復育基地計畫。

頑皮世界是南台灣最大私人動物園，已對李天怡等人提告詐欺等罪，並終止長頸鹿復育基地計畫。（翻攝YouTube頑皮世界動物園）

頑皮世界更公開承諾，照顧動物是一輩子的事，不但是責任，也是使命，除了終止此次動物引進計畫，也和動保團體交流，持續改善園區動物福利。至於李天怡夫婦等人涉及背信等不法，弊案真相為何？ 仍待司法盡速查明。


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