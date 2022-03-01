俄軍車隊「擴大5倍」綿延27公里！　衛星直擊大軍朝基輔挺進





▲俄軍車隊持續「長大」。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國衛星圖像公司Maxar於27日公布的衛星照，畫面顯示俄軍各式軍車車隊正在基輔西北方集結，超過100輛軍車正挺基輔。持續追蹤來到28日，衛星照顯示車隊已經抵達基輔近郊道路，車隊更擴大至數百輛軍車，綿延超過17英里（約27.3公里）。

綜合外電報導，俄軍車隊前一日在基輔西北方伊萬基夫（Ivankiv）集結，當前已經挺進至基輔外圍，車隊由裝甲車、戰車、牽引火砲、油料運補和後勤補給車隊組成，27日估計長達5公里，經過一天集結後已經拉長至27公里，持續逼近基輔市中心。





▲▼車隊在伊萬基夫一邊集結一邊逼近基輔。（圖／路透）

基輔在開戰後堅持5天仍未陷落，但社群如推特等媒體已經紛紛出現基輔外圍居民，看見許多坦克與裝甲車開入，根據「Livuamap」地圖顯示，俄軍更在基輔西北部至少3座村莊開火，造成失火等災難。

俄軍開戰後分別從北、東、南進擊，目前東部戰線推進最為緩慢，但南部多城已被俄軍拿下，俄軍借道白俄羅斯直取基輔的計畫則呈現意料外的緩慢進展。基輔保衛戰仍在持續中，烏克蘭總統澤倫斯基在雙方談判結束後，呼籲西方加大對俄羅斯能源出口的制裁，並開放更多有志加入前線的外國志願者組成外國軍團，投入前線戰事。



