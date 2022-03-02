北溪2號營運商裁員140人　已清算債務考慮申請破產

▲北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

烏俄衝突發生後，以美國為首的西方國家紛紛表態對俄羅斯進行制裁，其中，美國總統拜登（Joe Biden）不僅宣布制裁俄羅斯金融機構與個後，還對俄羅斯天然氣輸送管道項目「北溪2號」公司與人員進行制裁。瑞士經濟部長表示，「北溪2號」的營運公司已被迫裁減140多名當地員工，「該公司還考慮申請破產。」

▲北溪天然氣2號管線公司（Nord Stream 2 AG）。（圖／路透社）

《今日俄羅斯》（RT）報導，「北溪2號」是俄羅斯經由波羅的海向德國和歐洲其他國家輸送天然氣的管道項目，由俄羅斯、德國等企業參與建設。瑞士經濟部長表示，該營運公司裁員是在德國政府宣布暫停「北溪2號」審批程序情況下作出的決定。

自俄羅斯出兵烏東並承認烏東兩國獨立後，拜登先後宣布多項對俄羅斯的制裁措施，美德兩國經磋商後，德國宣布將中止北溪2號項目審查程序，拜登也對北溪天然氣2號管線公司（Nord Stream 2 AG）與其人員實施制裁。

此外，全球第二大石油公司英國殼牌也宣布，將退出與俄羅斯天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司和相關實體的能源合資企業，包括天然氣管線「北溪2號」的相關投資參與行為。

另有知情人士對外媒透露，「北溪2號」天然氣管道公司持續與財務人員清算債務，最快將於本周內在瑞士法院正式啓動破產程序。