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明變天狂降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲周三北部、東半部有局部短暫雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

周三高溫大降10度！中央氣象局預報員林定宜表示，今天（1日）西半部高溫可到29、30度，周三冷空氣南下，北部高溫降到20度出頭；周六又另一波冷空氣南下，預估比這波還要再強一些，北部低溫14、15度。

氣象局觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的12.6度。林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今是未來一周天氣最穩定的一天，各地晴到多雲為主，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨。

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林定宜說，今各地清晨低溫16至20度，白天高溫再回升，全台26至30度，尤其西半部可到29、30度，日夜溫差相當大。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜表示，未來一周有兩波冷空氣南下，第一波是周三的東北季風增強，影響到周四，北部、東北部轉涼，高溫從今天的29、30度，周三降到20度出頭，下降滿大的；至於預估各地低溫，北部15、16度，中部16、17度，南部17、18度，東部18、19度；雨區部分，北部、東半部局部短暫雨為主，周四中部也有零星短暫雨。

林定宜指出，周五東北季風減弱，周六下一波東北季風增強，影響到下周一，冷空氣比這波還要再強一些，預估北部低溫14、15度，中部15度，南部17度，東部16度，低溫可能還會修正，要持續觀察；雨區部分，依舊是迎風面北部、東半部為主。

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