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最後一夜！破萬人再湧太原夜市　攤商「比過年還誇張」

記者白珈陽／台中報導

Bye Bye太原夜市！被網友喻為台中最好逛的夜市–太原夜市將於今晚營業後熄燈。網友們趕來最後朝聖，根據《ETtoday東森新媒體》記者觀察，6點過後夜市內已經被擠得水洩不通，9點就有攤商高掛售罄，晚間10點停車場外還一堆車排隊等進場。生意好到連攤商也直呼「人潮比過年還誇張，根本沒時間上廁所、吃東西！」

▲最後一夜！破萬人再湧太原夜市，攤商：比過年還誇張。（圖／記者白珈陽攝）

▲最後一夜！破萬人再湧太原夜市，攤商：比過年還誇張。（圖／記者白珈陽攝）

太原夜市李姓總幹事表示，因土地已被地主賣給建商，接下來要看建商如何規劃，是否同意讓攤商們續租擺攤直到土地開發，接下來部分攤商會休息，另一部分攤商則已經安排到豐原太平洋百貨附近的夜市繼續擺攤。另外也攤商透露，接下來會轉戰同樣位在北屯的總站夜市。

▲最後一夜！破萬人再湧太原夜市，攤商：比過年還誇張。（圖／記者白珈陽攝）

▲晚間10點，還有一堆車排隊等著進停車場停車逛夜市。（圖／記者白珈陽攝）

面對太原夜市熄燈號，最捨不得的就是經營四年多的攤商們，有攤商直言，太原夜市規畫良好，停車方便，連攤商也有專屬停車場，另外還有遊戲區，就這樣收掉真的很可惜。

▲最後一夜！破萬人再湧太原夜市，攤商：比過年還誇張。（圖／記者白珈陽攝）

太原夜市在農曆年後傳出原地主已將土地賣給建設公司，夜市也在臉書上公告228是最後營業日，讓許多夜市迷感到惋惜。228連假更吸引民眾趕衝一波，要「最後一刷」，業者粗估，26、27日兩天每天人潮都近2萬人，攤商也說「這幾天真的被操得很辛苦，人潮比過年誇張，很多攤商都沒時間上廁所、吃東西。」

▲最後一夜！破萬人再湧太原夜市，攤商：比過年還誇張。（圖／記者白珈陽攝）

▲飲食區各攤幾乎座無虛席。（圖／記者白珈陽攝）

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