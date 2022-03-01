吃爭鮮只花120元就超飽　男大生曝「狂吃這2物」！網驚呆：太狠了

▲男大生為了省錢，狂吃薑片填飽肚子。（圖／翻攝自tiktok／ouyoung2001）



記者施怡妏／綜合報導

鮮甜美味的壽司廣受台灣人喜愛，近年來許多日本連鎖迴轉壽司紛紛進駐，吸引民眾前去消費，一名男大生到「爭鮮」迴轉壽司用餐，為了要省錢，狂吃薑片配茶，30分鐘過後，大家的盤子都疊得高高的，他則只有4盤，對此，有網友笑說「爭鮮拒絕往來戶」。

一名網友近日在抖音（tik tok）貼出一段影片，一名台東的男大生與一群好友到爭鮮吃飯，但為了要省錢，男大生狂吃免錢的薑片以及熱茶，30分鐘過去，其他人都吃了好幾盤的壽司，他只吃了4盤，而且還不斷在吃薑片，拍攝者笑說「為了省錢來爭鮮，只吃薑片配茶的男人」、「客家本色」。

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貼文曝光後，引起網友們討論，「我願稱你為最省」、「是個狠人」、「生活本來就不容易了」、「醬油跟芥末也是免費的」、「爭鮮的薑片蠻好吃的」、「省錢大作戰」、「迴轉壽司就是讓人展現財力的時候」、「勤儉是美德」。還有網友表示，跟該名男大生一樣都穿著黃色的帽T到店內用餐，「我吃430元，難怪店員入座前問我要不要薑片，回家就把衣服丟了」。

另外，也有神人分享吃爭鮮的省錢招數，「握壽司的魚片拿下來變生魚片，一盤兩個壽司飯分成四份，薑片泡醬油後放在剛剛的壽司飯上，就有四個薑片壽司+兩塊生魚片。這樣比較好吃」、「我除了狂吃薑片以外，我還會用醬油加茶泡喝到飽」、「也可以2個生魚片、2個薑片壽司、1杯的茶泡飯」。