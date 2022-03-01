　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起口罩令放寬「7場合免戴」　三月份6大鬆綁措施一次看　

▲ 春節疏運,轉運站,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,春節連假,春節疏運,加班車,台鐵,交通,大眾運輸,雙鐵,火車,鐵道,月台,乘客,通勤,旅客,鐵路,上下班,列車,台北火車站,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心3/1起放寬口罩禁令。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內將逐步進入「與病毒共存」的經濟防疫新模式，今起（3/1）多項鬆綁措施，包括7個場合免戴口罩、5機場及2港口往離島旅客免篩檢、長照機構住民探視及醫院探病有條件放寬、開放非本國籍商務人士來台、入境居家檢疫天數縮短為10天等，《ETtoday新聞雲》統整懶人包帶讀者一次看懂。

3/1至3/31口罩令放寬7場合可免戴

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，下列7場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。值得注意的是，唱歌時須戴著口罩。

免戴口罩場合：
1.於室內外運動時。
2.於室內外拍攝個人/團體照時。
3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。
4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
5.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。
6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。
7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

▲▼2/24適度放寬防疫措施。（圖／指揮中心提供）

▲3/1起適度放寬口罩防疫措施。（圖／指揮中心提供）※點圖放大


3/1至3/31賣場試吃、宴席逐桌敬酒開放　交通運輸可飲食

指揮中心表示，賣場、超市、市場依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制，並且開放試吃。高鐵、台鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）以及國內航班，於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。餐飲場所嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品，宴席開放逐桌敬酒敬茶。

3/1起本島5機場2港口取消快篩措施、健康聲明書填寫

指揮中心指出，考量國內疫情已趨穩定，且篩檢站設立期間未有篩檢陽性旅客，經綜合評估後，將自3月1日起暫停交通部民用航空局及航港局所屬本島5處機場及2處港口篩檢站之運作，前往離島之旅客亦不需填寫健康聲明書，同時請各場站協助於現場宣導並提醒旅客，如有症狀旅客請勿搭機/船，並應儘速至醫院進行必要採檢。

▲▼2/24取離離島快篩規定。（圖／指揮中心提供）

▲3/1起取消離離島快篩規定。（圖／指揮中心提供）


3/1起長照機構住民探視、醫院探病管理有條件放寬

指揮中心說明，3/1起除了台北市、新北市、桃園市以及高雄市之外，其他縣市有條件調整醫院、長照機構探病及訪客措施。探視者及訪客須出具訪視前3天內採檢之自費篩檢陰性證明，若訪客為「確診者取得解除隔離治療通知書且距發病日未滿3個月者」或「已完成疫苗追加劑達14天(含)以上者」可免除篩檢。

長照機構部分，每次訪客人數不可超過3人。而醫院有條件開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(包含RCC)、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急者探病，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

▲▼2/24調整醫院長照陪病探視規定。（圖／指揮中心提供）

▲3/1起調整醫院長照陪病探視規定。（圖／指揮中心提供）


3/7起開放非本國籍商務人士來台

指揮中心表示，鑒於國內外疫情趨於穩定，為兼顧經濟、生計及防疫，自3/7零時起（當地搭機時），放寬非本國籍商務人士來台。外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動，申請人應赴我國駐外館處申請特別入境許可。而中港澳人士商務履約及跨國企業內部調動事由，中國籍人士由我國邀請單位於內政部移民署線上系統申請，港澳人士赴香港、澳門經濟文化辦事處或駐外館處申請。

▲▼2/24開放非本國籍商務人士入境規定。（圖／指揮中心提供）

▲3/7起開放非本國籍商務人士入境規定。（圖／指揮中心提供）


3/7起入境居家檢疫、接觸者居家隔離縮短為10+7

入境居家檢疫

自3月7日零時起（航班表定抵臺時間）入境居家檢疫天數縮短為10天，入境日為第0天並自第11天起接續自主健康管理7天。以自宅或親友住所1人1戶為原則，如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成10天檢疫。同日入境之家屬／同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

另外，PCR檢測2次，分別為入境時（第0天）以及檢疫期滿前（檢疫第10天），檢測結果陰性者，期滿解除檢疫列管，接續自主健康管理7天；還需快篩5次，分別為檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理期間第3天、第6-7天。

接觸者居家隔離

3月7日零時起，研判為確定病例之密切接觸者，居家隔離天數縮短為10天，以最後接觸日為第0天開始計算居家隔離天數，隔離期滿前檢驗陰性者解除隔離，並自第11天起接續自主健康管理7天。

隔離措施維持以「1人1室」為原則，但經指揮中心專案核定、地方政府報經指揮中心同意或經地方政府衛生單位評估家中環境不適合者（如：居家隔離者無法有獨立的房間及廁所、住家環境有受病毒汙染之虞且難以即時確實清消，可能有環境汙染造成疾病傳播之風險等），可公費送集中檢疫所隔離。

另外，新增快篩2次，分別為隔離第5-7天、自主健康管理第6-7天。

▲▼2/24入境居家檢疫改為10天。（圖／指揮中心提供）

▲3/7起入境居家檢疫改為10天。（圖／指揮中心提供）

►品木宣言「靈芝水」激殺6.4折！

ET快訊
「媽媽，這好難…」俄國陣亡士兵跟母親最後對話曝光　網看完淚崩
俄烏談判「停戰條件」談不攏！　烏克蘭正式申請入歐盟
明變天狂降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝
歐盟態度轉彎「一致抗俄」！歐官員曝關鍵轉捩點：普丁催生了怪獸
快訊／拜登和北約、歐盟11位領袖通話！　加強制裁俄羅斯
傳奇球星基特宣布「全面退出馬林魚」：是我離開的時候了
烏俄談判剛結束！基輔市中心傳「巨大爆炸聲」城市警笛狂響

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3月「人緣爆棚星座」Top5！水瓶越怪越吃香、雙子讓人想深交

北極強冷空氣襲烏克蘭！鄭明典曝時間點　網：將雪埋俄軍

比特犬今起「禁繁殖飼養」！飼主未登記快申請　違者最高罰25萬

明變天狂降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

今起口罩令放寬「7場合免戴」　三月份6大鬆綁措施一次看　

今起口罩微解封！名醫曝「管制再鬆綁觀察期」：發生2狀況恐加嚴

考生注意！學測成績今上午9時公布　查詢網址看這邊

埔心牧場遇走失女童！他「撿到一家3口」被讚爆　曝親子外出1重點

「螺螄粉能不能買？」私訊第一名　農委會給答案了！

烏克蘭佳娜合體「俄國好友」：我們都是人、都有心　不要再戰爭

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

「烏俄談判」現場畫面曝光！　白俄總統喊話：希望危機解除

怒揭「知名音樂才子」召妓不戴套！　鄉土劇女星3線索洩男方身份

3月「人緣爆棚星座」Top5！水瓶越怪越吃香、雙子讓人想深交

北極強冷空氣襲烏克蘭！鄭明典曝時間點　網：將雪埋俄軍

比特犬今起「禁繁殖飼養」！飼主未登記快申請　違者最高罰25萬

明變天狂降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

今起口罩令放寬「7場合免戴」　三月份6大鬆綁措施一次看　

今起口罩微解封！名醫曝「管制再鬆綁觀察期」：發生2狀況恐加嚴

考生注意！學測成績今上午9時公布　查詢網址看這邊

埔心牧場遇走失女童！他「撿到一家3口」被讚爆　曝親子外出1重點

「螺螄粉能不能買？」私訊第一名　農委會給答案了！

烏克蘭佳娜合體「俄國好友」：我們都是人、都有心　不要再戰爭

貨櫃船運今年美線長約估越晚簽價越高　貨櫃存放免租期至少減半

盜刷集團騙外送狂下單奶粉　全台犯案！3步驟自保

萬海船隻因減排問題被加州罰68萬美元　主管機關讚其立刻糾正違規

俄烏談判不如預期！　烏總統澤倫斯基：買俄製產品是在付錢殺人

辣媽主播海削1.5億一句話露餡　南非牽線關鍵議員曝光

越南女移工日賺30萬！變密醫爽數鈔票　抖音直播整形手術

汪東城洩密傳惹怒製作公司！IG直播合體他…暴雷拍《終極一班6》

辣媽主播海削三立老總1.5億手法曝　勾結南非議員私開公司

3月「人緣爆棚星座」Top5！水瓶越怪越吃香、雙子讓人想深交

三重惡火！52歲婦「全身15%燒傷」命喪浴室　屋主：她有時會放炮

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

生活熱門新聞

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

奧客買拿鐵要求不要咖啡因！他1句話嗆爆

埔心牧場遇走失女童！他「撿到一家三口」被讚爆

螺螄粉買進台灣前 須先確認不含禽畜肉

桃園本土+7　19處足跡公布　

餐廳訂位10人「被冒名搶座」　店員無奈：客人不讓

外派日本「加薪4萬」她問：可行嗎？

基輔屍袋「死人復活」被實況播出？　真相曝光讓網傻眼

快訊／台鐵普悠瑪發生死傷事故！羅東南下3車站受影響

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

烏克蘭扭轉戰局了　他揭俄羅斯「最大噩耗」

烏克蘭佳娜合體俄國好友：我們都是人　不要再戰爭

2月22日搭車買到「2車22號22：22開」　想留念卻GG

更多熱門

相關新聞

影迷必敗「蝙蝠俠周邊」全搜羅

影迷必敗「蝙蝠俠周邊」全搜羅

由羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》電影即將在3月4日上映，看準了龐大DC粉絲們的熱情，眾多品牌廠商都相繼帶來《蝙蝠俠》主題周邊，包括讓收藏家們心動的各式公仔、玩具、樂高⋯⋯，還有聯名服裝以及超帥的「蝙蝠俠口罩」！

運動拍照免口罩！3月鬆綁6大措施一次看

運動拍照免口罩！3月鬆綁6大措施一次看

外貿協會國企班神助攻！晉身搶手人才

外貿協會國企班神助攻！晉身搶手人才

解封懶人包！7場合免罩　宴席可逐桌敬酒

解封懶人包！7場合免罩　宴席可逐桌敬酒

快訊／口罩微解封3月上路！商務客來台鬆綁

快訊／口罩微解封3月上路！商務客來台鬆綁

關鍵字：

解封口罩商務

讀者迴響

熱門新聞

快訊／烏俄談判剛結束！基輔傳「巨大爆炸聲」城市警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

陸外交部：台灣不關日本的事

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

俄烏談判結果出爐

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

俄反擊「外資禁賣股」！存股族哭慘：金融股完了

大學生出遊帶隊同學騎好快怎辦

小鐘同居女友「外型像大S」飄仙氣　外景5天返家錯愕

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

烏俄開戰　拜登明天派前國防官員來台

烏俄談判照片曝　白俄總統喊話了

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面