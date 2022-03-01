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10台人撤離烏克蘭「沒PCR」遭擋！留學生滯留土耳其：撤僑只做半套？

記者張乃文／台北報導

烏克蘭戰雲密布，針對台灣僑胞外交部也緊急撤離。不過，現在仍處於新冠疫情期間，依照國內規定，自外國返台國人仍須持有登機前PCR陰性證明，但也因應烏俄緊急情勢，指揮中心曾宣布，國人自烏克蘭返國可免持登機前PCR陰性證明。沒想到，撤離的留學生Simon及其餘國人共10人，在返國途中竟因「未持PCR證明」被擋，讓他們無奈表示「做事做半套？」

▲▼逃到波蘭4台生將搭機返台「2人暫留」　3名未搭撤僑巴士現況曝。（圖／Simon提供）

▲留學生Simon及其餘台人共10位在返國路上卻因未持有「PCR證明陰性」被阻擋。（資料照／Simon提供）

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留學生Simon在台灣時間今（1）早向台灣記者透露，原定計畫在今下午5點半左右就會抵台的他及其他共10名台灣人，現在卻被滯留在土耳其機場。Simon提到，自華沙飛到土耳其轉機時，所有過程都順利進行，拿到表格、出示給土耳其航班，對方也同樣理解目前狀況，讓他們安全上機成功飛至土耳其機場。

只是，抵達土耳其機場準備在台灣時間今早7點上機，搭上飛往台灣航班的Simon及其他10位國人卻被阻攔，原因是他們需要「出示PCR證明文件」。Simon除了出示與華沙機場的同樣文件，並明確告知對方自己從哪來，但對方堅持需要PCR才可上機，並致電給台灣地勤，一樣得到「需要出示PCR陰性」的回應。

▲▼留學生Simon及其餘台人共10位在返國路上卻因未持有「PCR證明陰性」被阻擋。（圖／Simon提供）

▲留學生Simon及其餘台人共10位簽署PCR證明文件的切結書，仍無法順利返國。（圖／Simon提供）

Simon不解，「衛福部說不用、地勤說要，我不懂訊息傳遞是否有傳遞清楚？」他指出，現在造成返國中斷，駐波蘭代表處也正在積極幫忙處理，「可是似乎沒用」，也直接用電話與台灣對接，可是他們仍堅持入境須持PCR證明，導致10名國人要延遲至隔天同班飛機，「那這段時間被delay的開銷要自己承擔嗎？」他直言，「畢竟都是撤僑，做事做半套？」

對於相關訊息及詳細情況仍有待衛福部說明，不過，指揮中心指揮官陳時中日前在記者會上說，「烏克蘭處於戰亂期間，會通知相關單位可免除PCR陰性證明，會照規定落地或深喉唾液採檢，若因時間未訂好旅社，會以集中檢疫所予以幫助，台灣要盡一切力量幫助他們。」

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