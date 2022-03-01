10台人撤離烏克蘭「沒PCR證明」被阻止搭機！指揮中心回應了

▲留學生Simon及其餘台人共10位在返國路上卻因「PCR證明陰性」被阻擋。（資料照／Simon提供）

記者趙于婷／台北報導

因應烏俄緊急情勢，中央流行疫情指揮中心曾宣布，國人自烏克蘭返國可免持登機前PCR陰性證明。但撤離的留學生Simon及其餘國人共10人，竟因未持PCR證明被阻止上機。對此，發言人莊人祥也回應，緊急協助個案，抵台不會因為沒有PCR證明而遭罰，但搭機前要先洽航空公司安排機上與有陰性報告的其他旅客座位區隔後搭機。

留學生Simon在台灣時間今（1）早向台灣記者透露，原定計畫在今下午5點半左右就會抵台的他及其他共10名台灣人，現在卻被滯留在土耳其機場。原因是「需要出示PCR證明文件」。Simon除了出示與華沙機場的同樣文件，並明確告知對方自己從哪來，但對方堅持需要PCR才可上機，並致電給台灣地勤，一樣得到「需要出示PCR陰性」的回應。

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Simon不解，「衛福部說不用、地勤說要，我不懂訊息傳遞是否有傳遞清楚？」他指出，現在造成返國中斷，駐波蘭代表處也正在積極幫忙處理，「可是似乎沒用」，也直接用電話與台灣對接，可是他們仍堅持入境須持PCR證明，導致10名國人要延遲至隔天同班飛機，「那這段時間被delay的開銷要自己承擔嗎？」他直言「畢竟都是撤僑，做事做半套？」

對此，莊人祥回應，國人於海外取得PCR報告有困難時，請先洽航空公司及安排機上與其他旅客（有陰性報告）座位區隔後搭機，抵台時需配合於機場採檢，而緊急協助個案，抵臺免罰鍰。