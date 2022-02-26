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台灣女大生收到「烏克蘭傭兵徵選」配送槍枝！簡訊曝光　苦主狂+1

▲▼烏克蘭基輔發機槍給民兵。（圖／路透）

▲烏克蘭基輔發機槍給民兵。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

烏克蘭國家邊防局（DPSA）表示，18至60歲間的烏克蘭男性現在都被禁止離開該國，並宣布徵召後備軍人。怎料台灣有女網友收到一封「來自烏克蘭傭兵的徵選」，要求她今（26）日晚上到桃機搭機，屆時還有人會給槍枝，帶她一同上戰場對抗俄軍，讓原PO傻眼求助「連槍都不會握的我...該出征了嗎？」

一名女網友在Dcard錯愕表示，昨日下午收到一封簡體簡訊，上頭寫著「尊敬的XX小姐，您已通過烏克蘭傭兵的選拔，請攜帶身分證與護照，2022年2月26日18時前往桃園機場，MU576次航班，為您配送槍枝，帶您前往戰場與俄軍奮戰，再次代表烏克蘭居民歡迎您的到來」，接著冒出一串當地語言。

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▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO收到徵招簡訊。（圖／翻攝Dcard）

原PO頭上三條線，「連槍都不會握的我...該出征了嗎？」原PO回神後，也將該封簡訊拿給朋友看，結果每個人都笑到併軌。

底下網友看傻言直呼，「帶槍上飛機是要空降嗎？話說現在民航都避開那邊上空了，真的要去參加戰鬥，不如拿著配發給你的槍，劫機撞進去比較快」、「很好奇這是詐騙嗎？是的話是可以騙到什麼」、「已經有很多烏克蘭的人民，因為這場戰爭死掉了，真的這種詐騙覺得不有趣，把別人的痛苦當成快樂，有同情心嗎」、「還MU航空（中國東方航空）」。

另有網友也回應收到類似簡訊，但對方是要他下午4點去松山機場登機，會有人發放軍服，文末還強調「參戰可獲得8個學分」。

《ETtoday新聞雲》記者實際查中國東方航空「MU576次航班」，發現今日並沒有此航班，該簡訊背後用意完全讓人摸不著頭緒。

▼留言串中，也有苦主收到類似簡訊。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝）

▼今日並無MU576次航班。（圖／翻攝中國東方航空官網）

▲▼ 。（圖／翻攝官網）

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