台生曝逃到波蘭一路暢行關鍵！　「現在要撤最好帶國旗」　

▲Simon說到波蘭一路順利，關鍵是有台灣國旗跟台灣大使館的車。（圖／Simon提供，下同）



記者許展溢／台北報導

烏克蘭共12名台灣留學生，其中6名昨天平安搭撤僑巴士抵達波蘭，從基輔離開的台灣留學生Simon強調，若不是駐外使館大力幫忙很難到該處，且一路上能順利通關的關鍵就是搭著台灣大使館的車，跟車窗貼著國旗。

Simon提供搭上撤僑巴士後的相關畫面表示，經歷46小時奔波抵達波蘭，第50小時才到華沙，若不是駐外使館的大力支援，大家很難到這。他還提到，其中一位駕駛載往波蘭路途，一路告訴軍方「我們是台灣大使館的車，所以一路通關旅行」，並說現在要撤最好帶上國旗，且不要害羞的說出「自己是台灣大使館的車」。

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▲Simon指出，大部分的人選擇到華沙後能走就走。



Simon說，一路上都很辛苦，近50個小時都無法好好睡覺、洗澡，直到波蘭代表處幫忙下才能好好休息，印象最深刻、麻煩的是在邊境等待僅1公里路程，卻排了10個小時，前面有很多軍人上來檢查文件，過程等到大家手機上都沒電，超累、很睏又餓，一切都難以言喻。

至於大家的下一步計畫，Simon強調不方便透露，大部分的人選擇到華沙後能走就走，自己則是要再看計畫，有可能留或走，都還不一定，但至少現在在波蘭很安全。