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館長槍擊案外案！男女刑警辦案「辦到床上」　不倫代價出爐

▲▼館長槍擊案引起社會關注。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲館長槍擊案引起社會關注外，卻也扯出案外案，偵辦此案的已婚男刑警與單身女刑警竟辦案辦到床上去。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

記者林冠吟／桃園報導

館長槍擊案外案！館長陳之漢2020年8月間，在林口健身分館門前遭人近距離連開3槍，林口分局偵查隊獲報後也派員緊鑼密鼓的調查，未料卻扯出已婚男刑警外遇單身黃姓女刑警的不倫案外案，2人偷情行為被元配發現後，元配也對黃女求償50萬元。桃園簡易庭審理後，判黃女須賠償元配25萬元。

館長陳之漢2020年8月凌晨在助理的陪同下準備離開林口健身分館時，卻在門口遭到23歲的槍手劉丞浩近距離連開3槍，所幸送醫後並無大礙。林口分局獲報後立即成立專案小組追查真兇，最終查出竹聯幫寶和會以高價買凶謀劃欲殺害館長，新北地院也依法判劉丞浩與幕後指使者施俊吉有期徒刑16年與18年半。

快訊／館長「林口中3槍」！倒臥血泊直撥：照顧我的妻兒

▲館長陳之漢2020年在林口健身分館遭人近距離連開3槍，事後被警方查出為竹聯幫寶和會高價買兇。（圖／資料照）

不過卻也因此扯出婚外情的案外案，林口分局一名已婚男刑警與單身黃姓女警，2人日夜追查館長槍擊案與竹聯幫寶和會組織案時，因案情須密切進行調查等互動，竟互動到床上去，並被男刑警的元配察覺異狀，偷偷錄影蒐證，果然發現老公外遇黃女，氣得怒和老公離婚，同時對黃女求償50萬元。

庭審時，黃女向法官表示，她和已婚男刑警因承辦館長槍擊案與竹聯幫寶和會組織案等社會矚目案件，2人必須密切進行調查互動，但強調2人並未逾越男女一般社交之不正常往來行為；黃女透露，儘管2人因承辦同一案件，關係較親，她後續也有向正宮致歉，但也僅是因基於道德上的道歉，不能證明她有侵害元配配偶權。

至於2人成雙成對的被元配拍到一起出現在她的租屋處一事，黃女則指出，那是因為2人刑事偵查勤務結束後，因值勤疲累而在租屋處休息，並未發生性行為。

桃園簡易庭審理認為，黃女和刑警2人婚外情一事曝光後，黃女遭元配提告求償50萬元，而身為當事人之一的已婚男刑警出庭時指出，他和老婆會離婚就是因為和黃女外遇，且2人確實也有發生性行為，地點包括在黃女桃園龜山的租屋處外，還有他目前的居住地等。

法官指出，審酌已婚男刑警與元配2人原為配偶關係，男刑警本可依法拒絕出庭作證，但其卻出庭作證，顯見其並無甘冒犯偽證罪之風險而做出不實陳述之必要，採信男刑警的證詞，認定男刑警與黃女2人有逾越一般男女正常交往分際，2人應賠償元配50萬元，不過由於刑警和元配2人離婚時協議約定放棄一切財產與非財產上之損害請求權，認為黃女僅需負責一半，判黃女須賠償25萬元。

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