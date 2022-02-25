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社會 社會焦點 保障人權

獨／甜美女主播哭吼人夫「不能沒有你」　小王護航自貶告白被拒嚇壞她

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲電視台已婚女主播被抓包與已婚男同事有曖昧，法院判賠大老婆15萬元。（示意圖／Pakutaso）

記者黃哲民、黃彥傑／台北報導

一名曾擁高人氣、被暱稱「甜心」的電視台已婚女主播，前年和同樣已婚的男攝影記者傳出不倫戀，2人在車內親嘴聲都被行車記錄器忠實錄下，大老婆怒告女主播求償精神慰撫200萬元，不料出軌夫附和女主播的辯解，宣稱向對方表白碰壁，所以自己發出親嘴聲，法官質疑女主播若拒絕追求，怎會叫別人丈夫「老公」還哭吼「不能沒有你」，判女主播須賠償15萬元，可上訴。

大老婆受訪強調要的是對方道歉、不是錢，她自己有工作收入，能養活小孩，可是「女人顧好家庭跟子女，不是讓男人有時間在外面亂搞」，且對方2人至今逃避不認錯，丈夫更逕自搬走分居，她覺得就讓判決呈現事實真相。

▲桃園市人夫與妻結婚3年多，去年人夫有外遇還帶小三返家，最後竟將人妻逐出家門，人妻訴請離婚法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲大老婆告丈夫和女主播曖昧求償，批對方2人逃避不認錯。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

本案女主播呂佳宜10多年前出道，清新甜美外貌擄獲許多男粉絲追隨，準時收看她播報新聞與主持單元節目，並暱稱她「甜心」，呂女出閣時，不少粉絲為之心碎，後來呂女與丈夫共同指控遭受醫療疏失，曾挨批操作輿論，現已轉戰電商工作，本案男方是呂女仍在電視台工作時搭檔的陳姓攝影記者。

本案大老婆去年（2021年）提告指稱，和陳姓丈夫育有一女，生活原本簡單幸福，前年察覺丈夫和呂女親密交往，她檢視家裡汽車的行車記錄器檔案，赫然發現錄下丈夫跟對方在車內火熱對話，甚至還有數段親嘴聲。

大老婆蒐證後跟丈夫攤牌，警告不得再跟呂女往來，沒想到丈夫依然故我，去年底更在電話裡和呂女以「老公」、「老婆」相稱，大老婆心灰意冷，不期待丈夫回頭，但翻舊帳指丈夫和呂女2018年、2019年間多次親密同遊日本過夜，要求呂女一併賠償精神慰撫共200萬元。

▲桃園市許姓男子懷疑陳姓妻子有外遇，今年1月間在妻子工作室發現與黃姓男子衣衫不整在床上吃東西，憤而持木棒毆打黃成傷，逼迫脫光衣物下跪與簽立10萬元本票。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲法官認為本案錄音檔案聽起來就是互訴愛意，並非告白被拒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

呂佳宜否認當小三，辯稱車內錄音是她拒絕男攝影告白與追求，因對方情緒暴躁，當時還失控拉她上車，害她怕得嘔吐不止，為自身安全而安撫對方，所以說「我想和你再一起」等語，表示願意繼續和對方搭檔工作，行車記錄器錄到她淒厲哭喊聲，就可佐證。

呂女並指陳妻經營網路社群，習慣誇大言論爭取流量跟吸睛度，還疑似將當時大陸網紅周揚青爆料藝人男友「小豬」羅志祥劈腿事件，投射到自己身上顯得煞有介事，她跟陳男清清白白，數度到日本都是公務出差，絕非約會遊玩。

陳男附和呂佳宜的辯解，自稱告白被拒，激動要呂女發誓喜歡他、聽他的，但呂女尖叫哭吼不答應，至於被錄到要求呂女「親我」，隨即傳出親嘴聲，男攝影辯稱因呂女躲開，所以「我自己發出聲音」，他並宣稱假裝講電話自言自語喊「老婆」，故意讓妻子錄下一些有的沒的。

不過法官勘驗行車記錄器檔案，聽到呂佳宜哭著對陳男說「我想和你在一起」、「你對我真的很重要」，更哭吼「我不能沒有你」，還講「我是很愛你的」、「我不會逼你離婚」、「我覺得你好像沒有前幾天那樣愛我」、「你在乎我嗎？你很在乎我嗎？」

陳男則以高分貝連吼數次「我不會走」回應，再輕聲表示「我也是那麼愛妳，不然我不會那麼在乎妳」，且說完「親我」就傳出親嘴聲，被呂女問到「真有想為我不顧一切嗎？可以嗎？」陳男回稱「我沒有嗎？」

法官認為這些對話聽起來不像告白被拒，反而是雙方相互傾訴愛意、肢體親密接觸，加上大老婆提出的電話錄音顯示，呂佳宜確實稱呼陳男「老公」，可見雙方逾越一般男女社交分際已有相當時日。

不過法官指大老婆所告關於陳男和呂女同遊日本的情節，因呂女提出當時赴日所做報導，堅稱是出差採訪，法官認為欠缺不當交往的證據，僅就行車記錄器語電話錄音所錄到的內容，判呂女應賠償15萬元，可上訴。

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