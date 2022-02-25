婆婆借房「給兒子偷情」！她完美復仇：讓孩子叫別人爸

▲婆婆不喜歡媳婦，竟鼓勵兒子搞外遇。（示意圖／CFP）

實習記者林郁婷／綜合報導

婆媳關係差經常是夫妻間感情不合的導火線。資深媒體人呂文婉就分享一則驚世婆婆借房「給兒子偷情」的故事，在媳婦忍辱負重、偷偷制定復仇計劃下，最後終於成功讓對方付出代價。

呂文婉在電視節目「新聞挖挖哇」表示，這名遭婆婆、丈夫聯手背叛的人妻是她多年好友，朋友剛結婚時老公向她保證，「妳就在家裡當我的太太、孩子的媽，不用當好媳婦，也不用看婆婆臉色」，讓她以為嫁了好老公，只有一點很可惜是，婆婆一直都不喜歡她，但因為平常沒有一起住，所以也不常見面，就保持著一個尷尬的距離。

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▲呂文婉分享友人完美復仇故事。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

有一次，年約5、6歲的兒子從婆婆家回來後突然說，「在阿嬤那看到一位阿姨，阿嬤跟我說，以後我要改叫阿姨媽媽。」這才讓她的朋友驚覺老公有外遇，一查才知道老公已出軌，並且婆婆還是幫兇，甚至讓出自己的床給兩人偷情。她雖然氣憤又難過，但仍選擇按兵不動，開始制定縝密的復仇大計。

呂文婉表示，朋友本身有良好的外語能力，又學過會計，重新回到職場後，經濟也逐漸穩定，才主動提出離婚，之後聽說前夫和小三分手，而自己則是認識新對象，開始另一段婚姻，她可以很痛快地對前夫說：「我對你最大的懲罰，就是讓你兒子叫人家爸爸」。