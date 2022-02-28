228連假苗栗擠爆！風景區2天破20萬人次　人潮不輸春節連假　　　　　

▲228連續假期，苗栗風景區湧入大批觀光人、車潮，前2日已突破20萬人次，比春節人潮更甚。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局統計，228和平紀念日連續假期前2日，各景區湧入大量人潮；民眾前往大湖鄉採草莓、泰安鄉泡溫泉、三義鄉賞木雕與乘坐鐵道自行車觀光旅遊，高達20餘萬人次，比春節期間人潮更多；苗栗各個風景區熱鬧非凡、猶如再度過一次新年假期。

苗栗縣警局指出，連假期間天氣開始放晴回溫，苗栗縣各風景區湧入大批觀光人潮，苗警原先就已規劃近300名警力投入交通疏導勤務，再增派50名交通快速排除部隊處置突然湧現車流，避免造成道路壅塞。

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經交通隊分析路況，連續2天從上午10時在台72線（銅鑼往大湖路段）、台3線（獅潭往大湖路段）及台13線水美街就出現車流，甚至超過道路容量2000車次，警方立即改以手動方式控制綠燈運轉，必要時還延長到300秒之久、且暫時封閉支線路段，引導改走主線道路，整體交通狀況還算順暢，另單日尖峰時段持續約8小時及國道實施匝道儀控嚴格管制，接近晚間6時車流才紓解，道路恢復正常狀況。

苗栗縣警察局長陳武康表示，228和平紀念日連假還有一天，預估再湧現旅遊及北返車潮，已叮嚀所有幹部及同仁務必堅守崗位，另外特別提醒用路人務必注意前方行車狀態、減速慢行，以保障所有人用路安全。

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