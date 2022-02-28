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國一5連撞！千萬超跑BMW i8鏟起休旅車　副駕正妹身分被神出

▲▼國1連環撞，BMW i8鏟起前車。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲國1連環撞，BMW i8鏟起前車。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者董美琪／綜合報導

國道1號苗栗交流道北上路段，27日下午發生5車連撞車禍，其中最後一台市價近1千萬的BMW i8油電超跑，引起路人關注。事發照片在「爆廢公社二館」也掀起討論，BMW i8甚至登上Google熱搜字。

網友在「爆廢公社二館」po出事故照片，千萬超跑BMW i8插進前一台休旅車底盤，當場把休旅車鏟起，引擎蓋與車頂因撞擊被「掀起」，車主也在車禍後，將車牌火速拆下。

據了解，這起連環追撞車禍發生在27日下午4點20分左右，於國道1號北上132.8K處。國道二隊指出，民眾駕車時，未保持安全距離，加上內側車道車速快，因此發生事故，所幸無人受傷。

網友看了紛紛表示，「全台灣沒幾台欸」、「是怎樣開的阿」、「昨天看他南下墾丁」、「（拔牌）賣車才不知道是肇事車」。另外，還有不少人「關注」車旁一位短裙辣妹，有網友「神出」這位正妹就是擁有31萬粉絲追蹤的網紅「Kimi 柔」。

▲▼Kimi柔。（圖／翻攝自Facebook／Kimi 柔）

▲Kimi柔。（圖／翻攝自Facebook／Kimi 柔，下同）

她本人除了請大家「不要歪樓」，也透過臉書報平安，表示當時坐在副駕駛座，當下以為自己死定了，「前面撞一團，來不及剎車。行車紀錄器會還原（事發經過）」、「唉好好的一台車，屁股就親下去了，還好我沒駕鶴西歸去當神祖牌位，然後就包軌，請幫我刷一整排愛心謝謝。」

▲▼Kimi柔。（圖／翻攝自Facebook／Kimi 柔）

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