嘉義縣167縣道鹿草段拓寬　有效舒緩馬稠後工業區交通

▲縣道167線鹿草段通車。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

因應馬稠後產業園區開發後帶來的人、車潮，嘉義縣政府在鄰近交通要道縣道167線鹿草段進行拓寬工程，原兩線道將拓寬為路寬24至74公尺的道路，全長3.6公里，銜接馬稠後園區及鹿草鄉市區日前正式通車。

為強化園區對外聯絡道路，並串聯縣治特區、鹿草市區、朴子市區及朴子工業區，縣府規劃拓寬新闢縣道167線鹿草段、園區段、朴子段及嘉45延伸路段，鹿草段今全線開放通行；銜接台19朴子工業區嘉45延伸路段雖已完工，但因園區連接道路尚未完工，故未開放通行；朴子段因都市計畫變更期程較久，預定111年底可全面通車，屆時將提升產業園區整體運輸效能，有助交通動線順暢，提升地方居民及未來就業人口出入交通安全。

建設處指出，規劃縣道工程時為保護具歷史意義的行道樹木，不僅路旁芒果樹，鄰近台糖公司種植的桃花心木皆全數保留，打造成縣內最寬的林蔭景觀大道；為保留路樹，道路用地增加6.4公頃，因此費用及地上物補償費較原計畫增約1.2億，縣道167線全線（鹿草及朴子段）及嘉45線延伸段總工程經費約14.6億。

縣長翁章梁關心道路施工品質及未來通行安全，今通車前會同縣議員林緗亭、詹琬蓁、李國勝視察完工狀況，並聽取建設處簡報了解工程執行情形；翁章梁表示，馬稠後產業園區除開發外，周遭道路的規劃也同步進行，167線分成兩段，分別開往鹿草與朴子，鹿草段今日12時正式通車，而朴子段涉及都市計畫與土地徵收問題，最快今年底才會通車，這次道路規劃大量保留原本樹木不砍除，增加徵收費用設置林蔭大道，整體以最高標準建設。

針對詹議員反映林蔭大道與當初說法有落差，目前看起來還沒有大道的樣子，建設處則回應會陸續整理。

翁章梁呼籲用路人注意交通安全，新的道路導致用路習慣改變，希望鄉親共同遵守規則，有狀況就反應，縣府隨時做滾動式修正。