台商回流投資嘉義高達126.9億元　馬稠後、大埔美園區大興土木

▲▼ 嘉義馬稠後產業園區近日廠商進駐大興土木。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中美貿易大戰一觸即發，考量中國勞動條件、貿易戰火及蔡政府催生投資臺灣三大方案，今年至今已有5家台商投資嘉義縣大埔美園區，其中4家通過經濟部審查適用投資方案，另一家審核中，5家台商投資嘉義總金額高達126.9億元。

中美貿易戰火對全球經濟已造成一定程度衝擊，加上近年來中國提升勞動條件，已輕不再是過去企業主眼中勞力低廉、勞動力充沛的投資選擇，包括台商在內的各國企業考量營運成本及相關稅率優惠等條件 ，紛紛轉移陣地，陸續轉往東南亞等地投資。

嘉義縣政府表示，為滿足台商回台投資需地殷切，嘉義縣已經準備好了，除了大埔美精密機械園區已全面進入量產營運外，馬稠後後期園區即將進入實質開發階段，並將由經濟部新闢中埔鄉公館農場和水上鄉南靖農場兩處工業區，一次解決台商投資嘉義用地需求。

縣府表示，為鼓勵台商返台投資，經濟部提出「台灣回台投資2.0」、「根留台灣企業投資方案」和「中小止業投資方案」三大投資臺灣方案，嘉義縣部分今年至今已有5家公司申請「台灣回台投資2.0」方案，其中4家符合資格，另有1家審查中，總投資金額近127億元。