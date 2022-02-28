嘉基減重中心健康甩肉　一人就診團隊服務

▲嘉基成立減重中心 陪你健康甩肉找回輕盈人生。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

根據統計，45歲以上的國人，普遍2人中就有1人就有體重過重的現象，肥胖是一個長期、反覆且多因性的慢性疾病，嘉義基督教醫院特別成立減重中心，強調「一人就診-團隊服務」，共同解決台灣肥胖的問題。嘉基減重中心團隊將依據患者需求，規劃客製化專屬照護及減重策略，並適時轉介或給予不同的照護方案。跨團隊的肥胖照護，不僅包含減重，更需要預防肥胖、復胖以及處理肥胖的併發症。

嘉基減重中心規劃舒適且隱密的環境提供完整照護，設有全台減重中心少有的儀器設備如高階全身組成分析檢查儀(DXA)及身體組成儀(Inbody)，可以詳細分析骨質密度、肌肉量和脂肪比率，作為減重建議的重要依據；具備完整內視鏡室與主機，麻醉機，而麻醉醫師團隊可進行舒眠內視鏡減重治療；設有心臟超音波、腹部超音波、婦科超音波、肺功能檢測、耳鼻喉內視鏡等看診設備，讓患者可以一站式完成全套評估。而院內各肥胖併發症相關科別在原就診科別接受初階減重照護，並進一步轉介至減重中心，除了減少患者的就醫成本，也可增加患者長期取得協助的意願。





嘉基減重中心周莒光主任指出：近年來全世界都在面對肥胖問題，醫學界了解到肥胖治療成功與否，與跨團隊的整合照護有相當大的關係。減重中心團隊提供多元完整服務，目前由兩位家醫科醫師、一位新陳代謝科醫師、四位腸胃內視鏡醫師與兩位減重外科醫師、一位精神科醫師、一位整形外科醫師與一位營養師及一位復健師組成。近年來醫學減重的進展已經跳脫開刀或是衛教、吃藥的治療方式，而是為個人專屬的減重計畫，在個別的減重階段有相對的建議及組合治療，及早治療並使用合理策略避免肥胖併發症發生，再透過良好的內科與內視鏡治療，減少嚴重肥胖患者進行外科手術的機會，降低治療風險。



近年來，減重治療不斷的進展。昇糖素類似胜肽(GLP-1)藥物可以模仿生理減少飢餓感，突破過去藥物減重的治療瓶頸，讓患者更容易建立良好的飲食框架。內視鏡減重包括肉毒、胃水球、內視鏡縮胃等不同選擇，其中內視鏡縮胃由胃鏡直接帶入縫線系統將胃容積縮小，手術快速、安全性較外科手術高，體表也不會留疤，達到長期的減重效果。

院長姚維仁表示：嘉基減重中心不僅有專屬的空間，亦備有先進的儀器設備-高階全身組成分析檢查儀(DXA)及身體組成儀(Inbody)，特別結合家醫科、肝膽胃腸科、新陳代謝科、整形外科、一般外科、精神科、兒科、中醫並結合營養師及復健師的減重團隊，希望能及早介入，建立正確體重控制觀念，避免因肥胖導致併發症、降低減重外科手術機率。減重團隊與每一位患者都會建立專屬溝通管道、定期討論，提供完整的治療選項，「一人治療，團隊服務」共同解決台灣肥胖的問題。