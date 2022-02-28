　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉基減重中心健康甩肉　一人就診團隊服務

▲▼嘉基成立減重中心 陪你健康甩肉找回輕盈人生。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉基成立減重中心 陪你健康甩肉找回輕盈人生。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

根據統計，45歲以上的國人，普遍2人中就有1人就有體重過重的現象，肥胖是一個長期、反覆且多因性的慢性疾病，嘉義基督教醫院特別成立減重中心，強調「一人就診-團隊服務」，共同解決台灣肥胖的問題。嘉基減重中心團隊將依據患者需求，規劃客製化專屬照護及減重策略，並適時轉介或給予不同的照護方案。跨團隊的肥胖照護，不僅包含減重，更需要預防肥胖、復胖以及處理肥胖的併發症。

▲▼嘉基成立減重中心 陪你健康甩肉找回輕盈人生。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉基減重中心規劃舒適且隱密的環境提供完整照護，設有全台減重中心少有的儀器設備如高階全身組成分析檢查儀(DXA)及身體組成儀(Inbody)，可以詳細分析骨質密度、肌肉量和脂肪比率，作為減重建議的重要依據；具備完整內視鏡室與主機，麻醉機，而麻醉醫師團隊可進行舒眠內視鏡減重治療；設有心臟超音波、腹部超音波、婦科超音波、肺功能檢測、耳鼻喉內視鏡等看診設備，讓患者可以一站式完成全套評估。而院內各肥胖併發症相關科別在原就診科別接受初階減重照護，並進一步轉介至減重中心，除了減少患者的就醫成本，也可增加患者長期取得協助的意願。

▲▼嘉基成立減重中心 陪你健康甩肉找回輕盈人生。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉基減重中心周莒光主任指出：近年來全世界都在面對肥胖問題，醫學界了解到肥胖治療成功與否，與跨團隊的整合照護有相當大的關係。減重中心團隊提供多元完整服務，目前由兩位家醫科醫師、一位新陳代謝科醫師、四位腸胃內視鏡醫師與兩位減重外科醫師、一位精神科醫師、一位整形外科醫師與一位營養師及一位復健師組成。近年來醫學減重的進展已經跳脫開刀或是衛教、吃藥的治療方式，而是為個人專屬的減重計畫，在個別的減重階段有相對的建議及組合治療，及早治療並使用合理策略避免肥胖併發症發生，再透過良好的內科與內視鏡治療，減少嚴重肥胖患者進行外科手術的機會，降低治療風險。

近年來，減重治療不斷的進展。昇糖素類似胜肽(GLP-1)藥物可以模仿生理減少飢餓感，突破過去藥物減重的治療瓶頸，讓患者更容易建立良好的飲食框架。內視鏡減重包括肉毒、胃水球、內視鏡縮胃等不同選擇，其中內視鏡縮胃由胃鏡直接帶入縫線系統將胃容積縮小，手術快速、安全性較外科手術高，體表也不會留疤，達到長期的減重效果。

院長姚維仁表示：嘉基減重中心不僅有專屬的空間，亦備有先進的儀器設備-高階全身組成分析檢查儀(DXA)及身體組成儀(Inbody)，特別結合家醫科、肝膽胃腸科、新陳代謝科、整形外科、一般外科、精神科、兒科、中醫並結合營養師及復健師的減重團隊，希望能及早介入，建立正確體重控制觀念，避免因肥胖導致併發症、降低減重外科手術機率。減重團隊與每一位患者都會建立專屬溝通管道、定期討論，提供完整的治療選項，「一人治療，團隊服務」共同解決台灣肥胖的問題。

►品木宣言「靈芝水」激殺6.4折！

ET快訊
快訊／歐洲第一國！　開放公民參戰助烏克蘭
烏東最新狀況曝！6台人待撤離　槍砲聲頻傳、俄軍現蹤
50嵐明起漲價！　網哀號「連這優惠」也沒了
快訊／俄軍攻佔「歐洲最大核電廠」！
昆凌挺孕肚赴約「許瑋甯邱澤也到了」　大咖同桌畫面超狂
快訊／國1南下「7車追撞」！　這路段塞成停車場
烏俄會談確定「下午5點登場」！　場地曝光
快訊／水泥預拌車整輛側翻撞警局！　駕駛受困搶救中
快訊／俄羅斯國防部：俄軍已完全控制烏克蘭領空

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣167縣道鹿草段拓寬　有效舒緩馬稠後工業區交通

嘉義縣「在厝顧健康」教民眾規律運動　學習飲食營養均衡

嘉基減重中心健康甩肉　一人就診團隊服務

嘉邑行善團3千萬助修橋　仁直橋串聯中埔及頂埔村交通

阿里山林鐵3月推主題列車　一律採網路預約購票

228連假觀光客擠爆　台南市交通局、警察局攜手維護交通順暢

台南228新增1例20581陰轉陽　疫調足跡已完成清消

123萬人朝聖破紀錄　2022台南月津港燈節、龍崎光節精采落幕

暖男經理力挺身障朋友　展現職場大愛給工作機會

台南紀念228事件75週年追思會　 黃偉哲對受難者及家屬致最深追思與敬意

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

百萬抖音網紅「闖烏俄戰爭前線開直播！」　 介紹「新鮮彈孔」..下秒「飛彈射身後」嚇歪

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

烏克蘭副總理要求紅十字會　「請將數千具俄國人屍體送回」

俄兵被俘求救「拜託打給指揮官」　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼？

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

嘉義縣167縣道鹿草段拓寬　有效舒緩馬稠後工業區交通

嘉義縣「在厝顧健康」教民眾規律運動　學習飲食營養均衡

嘉基減重中心健康甩肉　一人就診團隊服務

嘉邑行善團3千萬助修橋　仁直橋串聯中埔及頂埔村交通

阿里山林鐵3月推主題列車　一律採網路預約購票

228連假觀光客擠爆　台南市交通局、警察局攜手維護交通順暢

台南228新增1例20581陰轉陽　疫調足跡已完成清消

123萬人朝聖破紀錄　2022台南月津港燈節、龍崎光節精采落幕

暖男經理力挺身障朋友　展現職場大愛給工作機會

台南紀念228事件75週年追思會　 黃偉哲對受難者及家屬致最深追思與敬意

汪東城「每3個月返台」藏洋蔥　只為見她一面：就是很想她！

太妍、Jennie最愛3款「童趣風飾品」　小熊軟糖項鍊一戴上就甜到不行

快訊／歐洲第一國！開放公民參戰　助烏克蘭抗俄

香港新增34466例再創新高　總確診人數突破20萬

巴掌大小狗陪站崗「低吼陌生人」　烏東士兵心疼：外面很冷

不斷更新／俄烏5點會談！美道瓊期指跌勢收斂 　日韓及陸股收紅

一個人就能吃！超商最新單人羊肉爐、麻辣鍋　超夯泰式泡麵2件65元

不斷更新／傳白俄參戰！烏俄談判將展開　俄宣稱取得烏制空權

嘉義縣167縣道鹿草段拓寬　有效舒緩馬稠後工業區交通

春訓初登板飆速147公里　余謙：目標均速150公里

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

幼兒園衍生3家庭確診　桃園擴大採檢

林姿妙80萬交保　宜檢3／1提抗告

228連假台南旅遊人氣旺

力挺烏克蘭月津港燈節輝映藍黃國旗色

台南228新增1例20581陰轉陽

台灣燈會驚現「烏克蘭國旗色」　藍黃光束照耀高雄夜空

「卡娜赫拉」無人機秀紅回日本　作者也按讚

台南新營醫院北門分院外觀吸睛

暖男經理力挺身障朋友

台南紀念228事件75週年追思會

2022台南月津港燈節、龍崎光節精采落幕

228連假「來新北公園」輕旅行

水道博物館及化石館上午入逾3千人

決定自己的人生　8旬嬤簽預立醫療決定

更多熱門

相關新聞

抽到賺2.2萬！嘉基申購湧18萬筆「中籤率僅0.15％」　凍資178億

抽到賺2.2萬！嘉基申購湧18萬筆「中籤率僅0.15％」　凍資178億

連接器大廠嘉澤（3533）旗下線材廠嘉基科技（6715）預計在3月3日上市，公開申購上週五（18日）截止，總計湧入18萬7259筆參與，凍結約178億元資金，中籤率僅0.15％。

下手要快、最高賺3萬！ 這3檔今日最後申購日

下手要快、最高賺3萬！ 這3檔今日最後申購日

嘉基申購兩日湧11萬筆、中籤率0.26%　抽中一張賺2.2萬

嘉基申購兩日湧11萬筆、中籤率0.26%　抽中一張賺2.2萬

新股申購別錯過！嘉基首日湧5萬筆、中籤率0.56%　抽中現賺2.3萬

新股申購別錯過！嘉基首日湧5萬筆、中籤率0.56%　抽中現賺2.3萬

嘉市打造失智友善賣場

嘉市打造失智友善賣場

關鍵字：

嘉基減重中心

讀者迴響

熱門新聞

女星揭「音樂才子」召妓不戴套　3線索洩身份

千萬超跑鏟前車　副駕正妹被神出！

未來24hrs是關鍵　烏國釋放大量囚犯參戰

俄軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網滿滿同情：好心酸

男女刑警辦館長槍擊案竟上床　代價出爐

男神「被迫出櫃」消失螢光幕5年

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

烏克蘭扭轉戰局了　他揭俄羅斯「最大噩耗」

孕婦揭未婚夫偷吃百萬已婚男網紅

新北妹「詭異上陽明山」失蹤9天！中湖戰備道驚見遺體

俄羅斯政府宣布　公民撤出歐洲

快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

吳奇隆、劉詩詩傳婚變！　共同發聲：我們一直都很好

「基輔之鬼」發威擊落10架俄機？傻眼真相曝

靈媒警告　天文界：確實有罕見現象

更多

最夯影音

更多
歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死
許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面