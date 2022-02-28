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阿里山林鐵3月推主題列車　一律採網路預約購票

▲▼2022年阿里山林鐵 Fun.Cool.Enjoy~光景穿梭 經典重現。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2022年阿里山林鐵 Fun.Cool.Enjoy~光景穿梭 經典重現。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)於去(110)年1月8日進行阿里山鐵路 42 號隧道動工典禮，典禮特邀鄒族特富野社汪頭目義福率領部落長老為工程祈福，期望阿里山鐵路全線通車的最後一哩路順遂逐光 。林鐵及文資處今年特別推出《光景穿梭 經典重現》系列活動做為2023年全線通車之前哨，以FUN林鐵、COOL林鐵、ENJOY林鐵三大主軸，透由線上線下活動串接，增加與民眾互動的趣味性，並帶領遊客重溫經典鐵道之旅。

▲▼2022年阿里山林鐵 Fun.Cool.Enjoy~光景穿梭 經典重現。（圖／記者翁伊森翻攝）

林鐵及文資處自107年7月1日揭牌成立以來，致力鐵道安全維運、文化資產保存、林鐵教育推廣及鐵道觀光行銷等。110年推出全臺首創以文化現地為教室的林業鐵道課程，民眾化身為林鐵職人，實際操作迷你版道具，進行枕木更換、轉轍等；四季主題列車遊程，依時節變化特色，結合沿線在地商家，體驗百年森林火車的特殊工法外，更瞭解在地人文、歷史、風情，廣受遊客喜愛。

今(111)年，林鐵及文資處特別以FUN林鐵(教育推廣)、COOL林鐵(主題列車)、ENJOY林鐵(通車110周年慶)三大主軸，以線上線下串接，搭乘主題列車的遊客可獲得限定集章護照，自由行的旅客則可參加後續推線上互動，全年帶狀系列活動，邀請民眾關注官方粉絲頁最新訊息。

▲▼2022年阿里山林鐵 Fun.Cool.Enjoy~光景穿梭 經典重現。（圖／記者翁伊森翻攝）

林鐵沿線有許多經典小站，各有特色，遊客也各有所衷，《就愛林鐵首部曲~曲折螺旋》主題列車，規劃停靠樟腦寮、獨立山及鹿麻產等特色小站，前往限定版私房景點—第三觀景平台，以180度超廣視野俯瞰雲嘉南平原及樟腦寮車，並於全臺唯一的鐵道與登山步道相依的獨立山步道，享受林間健行的樂趣；回程順遊嘉義市文青新景點—嘉義製材所，感受百年工業遺址文史底蘊，行程豐富多元，相當受到喜愛。

《就愛林鐵首部曲~曲折螺旋》主題列車訂111年1月5、19日；2月9、23日；3月9、23日行駛於嘉義站至獨立山站區間，行程費用1,700元/人(含林鐵車資、導覽費、餐費、紀念品及行政雜支)，每梯次限額100人。

「阿里山火車碰壁」是老一輩人最為津津樂道的搭乘體驗，為克服山勢的攀升與腹地的限制，特別採行「之字形往返」的鋪設技術，讓火車透過折返、一進一退間安全的往前行駛。《經典再現.火車碰壁》主題列車，特別安排遊客搭乘柴油機關車附掛檜木車廂，行駛前往二萬平，讓遊客體驗「碰壁」之樂趣，並在觀看塔山和層疊雲海最佳景點「二萬平站」欣賞三角線火車調頭演示，林鐵限定行程規劃，值得一遊。

▲▼2022年阿里山林鐵 Fun.Cool.Enjoy~光景穿梭 經典重現。（圖／記者翁伊森翻攝）

《經典再現.火車碰壁》主題列車訂111年3月7、14、21、28日行駛阿里山森林遊樂區，行程費用1,800元/人(含林鐵車資、導覽費、餐費、紀念品及行政雜支)，每梯次限額80人。

阿里山花季每年吸引無數遊客探訪群花的嬌態以及一睹百年蒸汽火車的風采。《SL-31蒸汽火車》主題列車，特別規劃讓百年蒸汽火車緩慢沿著S軌道前進，並採定點停留方式，滿足攝影迷捕捉櫻花鐵道的魅力，期望以三個小時的搭乘遊程安排，由「漫步在雲端的阿里山」攝影達人黃源明領路，透過深入的導覽解說，聆聽林業文化與鐵道的故事，重新感受歷史、自然生態、人文藝術等多層次的旅遊體驗。

《SL-31蒸汽火車》主題列車訂111年3月8、15、22、29日行駛阿里山森林遊樂區(上、下午各一梯次)，行程費用2,200元/人(含林鐵車資、導覽費、餐費、紀念品及行政雜支)，每梯次限額80人。
遊程及報名資訊詳林鐵及文資處官網與FB

林鐵及文資處所推出主題列車一律採網路預約購票(各車站窗口現場不發售本遊程)，乘車日(含)前15天上午10點開放訂票。遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網 (https://afrch.forest.gov.tw/0000059)、 FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)或可洽(05)2779843#362李小姐。

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