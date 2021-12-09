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阿里山林鐵跨年觀日懶人包　票價日出時刻表及觀賞熱點都在這

▲▼ 2022元旦跨年 阿里山林鐵觀日列車自今(10)日起開始預售。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

▲祝山觀日平台日出。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為疏運111年元旦於阿里山國家森林遊樂區迎接第一道曙光的旅客，阿里山林業鐵路規劃於清晨2時50分開行第1班祝山觀日列車。將自110年12月10日上午9時起，先接受40人以上團體電話預約；12月17日上午6時起再開放個人網路訂票，歡迎旅客提早預購車票！

▲▼ 2022元旦跨年 阿里山林鐵觀日列車自今(10)日起開始預售。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

▲2022觀日時刻表。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

為分流購票人潮，阿里山林業鐵路將於110年12月10日上午9時起至12月16日下午4時止，開放40人以上團體電話預約，可預訂去回程共16班次列車；每筆訂單最少40張，最多200張，去回程總共提供2800張團體票，訂票專線05-2679200(阿里山車站)。

▲▼ 2022元旦跨年 阿里山林鐵觀日列車自今(10)日起開始預售。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

▲小笠原山觀景台日出。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

個人票將於12月17日上午6時起至12月31日上午12時止，開放網路訂票(https://afrts.forest.gov.tw)；旅客也可於12月21日上午8時起至12月31日下午4時30分止到林鐵車站(嘉義站、北門站、竹崎站、交力坪站、奮起湖站、阿里山站2F)購票；可預訂去回程共20班次列車，每人每次限購6張票，總共4200張個人票。

未售完車票會於元旦凌晨2時20分起，開放現場售票(阿里山車站1F)，每人每次限購10張，售完為止；去回程各班次時刻表詳如林鐵及文資處官網(https://afrch.forest.gov.tw/all-news)；提醒旅客務必提早購票，避免行程受到影響。
110年元旦日出時間約7點5分，祝山線回程(對高岳站至阿里山站)第1班發車時間為7時15分，末班車為9時25分，共8班次，旅客可選擇任一班次搭乘，讓旅客盡情漫遊。

▲▼ 2022元旦跨年 阿里山林鐵觀日列車自今(10)日起開始預售。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

▲對高岳車站景緻。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）


林鐵及文資處提醒旅客提早電話預約或網路訂票，避免窗口排隊久候；旅客於網路訂票付款後，可在發車前到林鐵售票車站或全臺7-11便利商店取票；林鐵提供便利購票服務，讓旅客能搭乘小火車欣賞阿里山曙光美景。

配合祝山車站改建工程，祝山線觀日列車已於109年10月14日起改停靠對高岳車站；遊客下車後可於對高岳觀景台欣賞日出，或步行約20分鐘至祝山觀日平台及小笠原山觀景台迎曙光。也可從祝山觀景平台步行10分鐘抵達小笠原山觀景平台，擁有360度的壯闊視野，四面環山景致，更是絕佳賞日出景點。


祝山觀景平台於元旦清晨5點半將舉行「2022年阿里山日出印象音樂會」，今年邀請國際聲樂家南韓歐巴丁一憲、花腔女高蔣啟真、鄒族美聲藍色楓葉，搭配由指揮家江靖波率領樂興之時管絃樂團50人團隊進行2小時演出，以溫暖樂聲陪伴旅客迎接新年第一道曙光。


林鐵及文資處歡迎旅客安排元旦曙光之旅，提醒旅客因山區溫度偏低， 要注意保暖裝備。111年元旦林鐵列車開行資訊，請洽林鐵及文資處官網 (https://afrch.forest.gov.tw)或FB粉絲團https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)查詢。

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