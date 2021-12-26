蒂芬妮藍超美！阿里山林鐵通車109周年　竹崎車站風華重現

▲ 阿里山鐵路通車109周年，竹崎車站變身最美蒂芬妮色車站。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(簡稱林鐵及文資處)24日舉辦通車109週年慶祝活動，由林鐵及文資處黃妙修處長、嘉義縣政府文化觀光局李茂鐘副局長、葉賢良前處長等退休同仁、在地鄉親以及文史工作者等多位貴賓，一同在剛整修完成的竹崎車站深入體驗百年林業文化資產場域，於美學及空間設計加成作用下的無限可能性。

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竹崎車站民國43年(1954年)興建完成，主體以阿里山檜木為木構架，牆面使用臺灣傳統建築工法「編竹夾泥牆」之構法，富含建築特色，除具縣定古蹟身分，更位處臺灣唯一重要文化景觀範圍內，具有鐵道文化特殊價值。但隨時間演進，車站本體地基沉陷，屋架受蟲蛀損壞嚴重，經過林鐵及文資處全面檢視木件分級及抽換分類，以原材料、原工法進行整修，呈現嶄新風貌。

林鐵及文資處黃妙修處長表示，竹崎車站是林業鐵路登山起點，更是早期竹崎進入嘉義的重要門戶；整修後的竹崎車站及周邊場域，於蒸汽火車木構加煤台原址重設觀景平台，也是觀賞三角線車頭調度作業的最佳視角。

林鐵火車專屬的地磅站於民國58年設置，為日本原裝進口配有先進自動列印技術，早期設置地磅除防止過載，並設有檢查人員，嚴查盜伐。為使參與主列之遊客更了解林鐵工作日常，特別開放遊客親身體驗秤重。站區內配合2021構竹林鐵新銳展，巧妙搭配地景位置，利用國產竹材特性，將「共生」、「竹軒．天井」兩座竹構作品融入竹崎車站，為車站老靈魂注入新思維，不僅說歷史，更是文資傳承、特色空間、建築美學的運用與堅持。歡迎大家來竹崎走走，體驗百年鐵道的魅力。

林鐵及文資處24日開行的「崎．有囍事」主題列車，以百年蒸汽火車SL-25自北門起駛，帶遊客前往週年慶會場-素有林鐵沿線最浪漫車站之稱的竹崎車站，更加碼讓乘客搭火車繞三角線調頭轉向；搭乘主題列車的遊客也搶先獲得通車109週年慶限量發行的名片式紀念車票，興奮得拿著今年以「雲海青」為底紋色的紀念車票，跟甫整修啟用的竹崎車站浪漫蒂芬妮藍綠色外觀合照留念。

黃妙修處長也特別提醒，今(110)年的紀念車票於12月25日(週六)早上8時於林鐵嘉義車站、北門車站、竹崎車站及奮起湖4個車站同步開賣，或可於當日上午10時起至臺灣設計展嘉義製材所《百年鳴森》特展購買，紀念車票每張售價400元，每人限購10張，售完為止。

林鐵及文資處自去(109)年於通車108年紀念日推出的「三年五票」藏票計畫，將於通車109年紀念日、通車110年紀念日、祝山新站啟用日以及阿里山林業鐵路全線通車日，陸續推出值得紀念的名片式車票，讓大小鐵粉們逐步陪伴林鐵構築夢想之路，透過藏票計畫和林鐵一起迎接林鐵全線通車。