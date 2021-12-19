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百年林鐵台灣設計展風華再現 　蒸汽或柴油機車附掛檜木車廂

▲▼ 林鐵火車搭配台灣設計展。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 林鐵火車搭配台灣設計展，蒸汽機車或柴油機車附掛檜木車廂。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2021台灣設計展將在嘉義市盛大舉行，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處特別在展覽期間，每日以SL-25蒸汽機車或柴油機車附掛檜木車廂開行「檜來嘉驛」檜木列車，行駛嘉義站及北門站區間，中途停靠車庫園區(製材所展區)，串連嘉義文創園區、嘉義火車站、製材所、車庫園區、北門驛、檜意森活村等熱門景點，歡迎旅客以最優雅的方式品味台灣設計展。

▲▼ 林鐵火車搭配台灣設計展。（圖／記者翁伊森翻攝）

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檜木列車仿造1925年日本皇室專用貴賓車，是全球唯一以台灣檜木打造的珍貴車廂，Shay SL-25蒸汽機車距今已超過100年歷史，僅有特殊活動或節慶行駛。本次設計展期間的週二、四、六(12月25日、12月28日、12月30日、1月1日，共4日)特別行駛蒸汽機車，讓旅客親身體驗國寶列車，機會難得!

▲▼ 林鐵火車搭配台灣設計展。（圖／記者翁伊森翻攝）
該列車均加碼行駛隱藏版「車庫線」，可近距離觀賞Shay型蒸汽機車的直立式汽缸、傘形齒輪設計，都是火車史上的經典工藝；再經過昔日中興號柴油機關車調頭轉向使用的轉車台，如今依然保存完善。另外還能看到林鐵專屬的洗車台，旅客可上下車參觀車庫園區林鐵珍貴車輛，及嘉義製材所《百年鳴森》、《記憶・阿里山—阿里山林業暨鐵道特展》、《構竹林鐵》等特展。

「檜來嘉驛」檜木列車蒸汽機車單程票價200元、來回票350元；柴油機車單程票價100元、來回票150元，10人以上團體享有9折，20人以上團體享有8折購票優惠。旅客可於嘉義站、車庫園區(製材所展區)、北門站購票及乘車，單程票最多可上車2次，來回票最多可上車4次，票價含設計展限定紀念車票，並贈送專屬仿藍晒圖小尺、長形書籤、SL-25銜牌檜木手抄紙等文創商品，歡迎旅客把握難得收藏機會。活動資訊可至林鐵及文資處官網(https://afrch.forest.gov.tw)，或FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)查詢。

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