外地展示20年　林鐵骨董火車重返北門車庫園區

▲▼駐外展示20載，林鐵骨董火車回老家！。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



阿里山林鐵原於臺鐵局苗栗鐵道文物展示館展示之SL-28蒸汽火車等5輛機關車、客車及平甲車， 12月6日進行吊載作業，7日運抵北門車庫園區，並規劃配合2021臺灣設計展在嘉義於園區內靜態展示。本次計吊運SL-28蒸汽火車、11403-1第一代柴油機關車、11403-5第二代柴油機關車、SPC2光復號客車及平甲6006等5輛，各具時代意義。這次運回的5輛展示車輛，是在民國90年間陸續轉贈臺鐵局於苗栗車站旁之苗栗鐵道文物展示館展示，已經駐外20年。

阿里山鐵路為了適應森林和高山環境所引進的Shay蒸汽火車，具有罕見的傘形齒輪和直立式汽缸特色，在民國58年阿里山鐵路啟用柴油機關車前，為營運主力，擔任運材、輸送平地與高山之間民生物資與農產的任務，直至今日仍保有迷人獨特的魅力。奮起湖車庫昔日為28噸Shay的大本營，此次迎回的SL-28蒸汽火車，當時便是配屬於奮起湖車庫。



1945年，阿里山鐵路有計畫性的啟動機關車動力柴油化，11403-1是民國42年製造第一代25噸級柴油機關車，是林鐵動力演化重要的環節。11403-5則是民國44年製造的第二代25噸級柴油機關車，奠定了林鐵現代柴油化的基礎。



目前林鐵還在使用的貨車，包含平甲車、平守車、高甲車及高守車，15F6006平甲車在往昔為將原木從阿里山林場載運至嘉義市區，此車在林鐵的編號原為平甲6006，轉贈臺鐵局後，便套用臺鐵局編號規則改為15F6006。



民國60年代開始，林鐵新造的鋼體客車統一稱為「特別客車」，代號SPC (Special Passenger Car)為車門在中間的光復號專用客車，是繼中興號後第二種具服勤員小姐的列車。SPC2便在光復號專用客車之列，此客車服務品質與行車平穩度造就了當年的盛名。



為了彰顯文資保存與歷史場域意義，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(簡稱林鐵及文資處)近年積極協商運回在外單位之車輛，包括108年6月竹崎親水公園的SL-32蒸汽火車；同年7月嘉義公園的SL-21蒸汽火車，目前正在積極整修中，預計明年(111年)3月將重現雄姿。





林鐵及文資處黃妙修處長表示，非常感謝臺鐵局悉心照護，車輛保存良好，完成階段性任務，回到林鐵老家後，將評估其車況規劃配合2021臺灣設計展在嘉義於北門車庫園區靜態展示，或未來的動態運轉，歡迎大家一起來欣賞林鐵車輛之風采。