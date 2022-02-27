天氣回暖228連假再現出遊人潮　水道博物館及化石館上午入遊逾3千人警忙交疏

▲228連假好天氣，吸引不少遊客出門散心，台南山區景點更是一早就湧入人潮，水道博物館及化石館上午入逾3千人，新化警分局特於易雍塞路段交通疏導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

經歷寒流侵襲，228連假好天氣，吸引不少遊客出門散心，台南山區景點更是一早就湧入人潮，截至中午為止，山上花園水道博物館除了就吸引超過2千人次入園，鄰近的左鎮化石館也有近千人次入館，看到久違的陽光，民眾開心的說，再不出來走走，都要「發霉」了。

從2月下旬開始，接連陰雨濕寒的天氣，影響民眾出遊意願，因此228連假一開始，就有不少民眾利用好天氣出門，27日天開始放假，山區就出現遊客，尤其是有櫻花加持的山上花園水道博物館，就迎來超過3500人次遊憩。

水道博物館指出，前陣子接連不斷的陰雨，的確對櫻花造成傷害，目前花況已經不及寒流前茂盛，但還是有部分櫻花樹挺過酷寒，持續綻放，雖然沒有大景可賞，但只要透過借位技巧，還是可以發現不少驚喜。在遊客持續湧入下，截至中午為止，博物館及淨水池區就已經吸引超過2500人次入園。

此外，連假期間，左鎮化石園區也推出「愛與和平，堅若化石」活動，只要於園區內消費滿200元，就可憑發票與街頭藝人兌換愛心造型氣球，活動也吸引許多親子家庭，數以十計的愛心氣球也把化石園區塑造出一個舒適溫馨的場域，統計截至中午為止，也已經吸引超過千人入園。

左鎮化石園區為了使每位遊客都能完整認識化石形成，以及生命演化的過程，除原有展示以外，更融入3D電影、彩繪體驗、AR互動導覽遊戲，讓大朋友小朋友有更多的選擇來認識生命的故事。連假期間，左鎮化石園區也與街頭藝人合作，以愛心造型氣球來紀念228這個特殊的日子，期望將愛與和平的種子寄託到每位遊客心中。遊客只要於園區觀賞3D電影、進行彩繪體驗及購賣文創商品等消費滿200元，就可以憑發票兌換造型氣球，民眾反應熱絡，已秒殺兌換完畢。

新化警分局指出，轄區景點新化老街、山上水道博物館、左鎮化石館、虎頭埤等風景觀光人潮較多，為維護交通順暢，新化警分局特於易雍塞路段交通疏導專案勤務，國八下新化交流道走台20線是出入各景點的主要道路，運用無人機即時監看國八與台20線車流狀況回傳勤務指揮中心，掌握轄區各景點 人、車流狀況，並視車流多寡做警力彈性調度運用。

228連假期間有不少民眾聽聞山上水道博物館淨水池區，於春節前後停車場周遭河津櫻已綻放近7成，最近大階梯兩側八重櫻也接力綻放，預計4月中央草原旁的富士櫻也將開始盛開，近日溫度回升有催花效果，吸引不少遊客來賞花，是難得的平地賞櫻地點；新化警分局表示，228連假期間，除加派警力疏導交通外，亦於三天連假於轄區重要路口及易發生酒駕熱點加強稽查，並針對台20線上各風景區景點中午用餐恐有飲酒情形，規劃下午於台20線加強取締酒駕路檢勤務，請民眾勿心存僥倖，以身試法。

新化警分局長蘇政敏表示， 228連假期間配合市府交通局、各景點管理單位，於轄區重要景點及瓶頸路段加派警力指揮疏導車流，執行必要管制作為。此外也規劃連假期間加強酒駕執法及各項防制作為，呼籲出遊民眾駕車及乘客繫好安全帶、飲酒後勿駕車勿疲勞駕駛，以共維用路安全。