衛星照抓到了！俄軍在烏克蘭水電廠旁集結　河岸停滿整排軍車

▲俄軍最近在新卡霍夫卡的水力發電廠附近集結，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國衛星圖像公司Maxar透露，該公司在26日拍到的衛星照片顯示，俄軍在烏克蘭南部城市「新卡霍夫卡」（Nova Kakhovka）的水力發電廠有新的集結行動，不過俄軍調兵的目的未明。

據路透社報導，俄軍最近又被爆出在烏克蘭南部的新卡霍夫卡集結，從Maxar在公佈的最新衛星照片可見，聶伯河（Dnieper River）河岸附近的道路上停放了一整排的軍用車輛，而當地卡霍夫卡水力發電廠的大壩也出現了好幾輛卡車。

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