6台生終於吃到台灣味！46小時逃出烏克蘭　波蘭代表處送珍奶、國旗

▲6台生在波蘭代表處協助下終於吃到台灣味。（圖／Simon提供，下同）



記者許展溢／台北報導

烏俄戰事持續，仍有9名台灣留學生在烏克蘭，有6人則和其他台僑歷經46小時，平安順利入境波蘭，留學生Simon表示，人已抵達華沙，且在台駐波蘭代表處的協助下，終於吃到台灣味。

教育部昨天統計，還有9名學生未返台，6人抵達波蘭，1名仍留在基輔、1名在烏克蘭東部、1名在西部。抵達波蘭的留學生Simon說，撤僑專車已經抵達波蘭的都布林城市，在台駐波蘭代表處的協助下，在那裡吃的飽，還能盥洗，接著也順利的到華沙，非常感謝外交部的駐波蘭代表處的幫忙，終於吃到台灣味，並分享飯跟珍奶照片。

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▲▼Simon說，代表處送上伴手禮和紀念品。



Simon也提到，到28號日早上基輔市實施宵禁，如果這段時間出去視為間諜，因為有人出去，就被開槍了。Simon指出，代表處有給小小的伴手禮，波蘭紀念品跟台灣國旗。

外交部昨晚表示，自基輔前往烏克蘭西部地區的公路因大規模逃難潮而嚴重壅塞，我國撤僑專車歷經約46小時，在駐俄國代表處、外貿協會基輔台灣貿易中心及駐波蘭代表處的共同努力下，於台北時間26日晚間8時多通過烏、波邊境檢查站，平安順利入境波蘭。駐波蘭代表處安排撤僑專車繼續前往波蘭東部大城盧布林市（Lublin）稍事休息，之後將由國人自行決定返國或前往其他安全地區。

另外，外交部指出，其中13人已搭乘火車或將以陸路方式自行前往烏克蘭西部的利維夫市（Lviv）及離境；2名在烏克蘭東部的留學生預計於今日離開當地；另還有2人在基輔、2人在烏克蘭南部，駐俄國代表處及留守在利維夫市的台灣貿易中心人員，均與他們保持聯繫，並在尊重國人自主的決定及需求下，隨時協助撤離並提供必要的資訊。