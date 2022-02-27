超商限定！蠟筆小新最新13款限量周邊　積木年曆、屁屁滑鼠墊超Q

▲積木萬年曆可自由更換日期。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

蠟筆小新粉絲一定要收藏！蠟筆小新最新5大系列共13款周邊即日起登場，品項包含可自由變更日期的「積木萬年曆」，還有小新露屁屁公仔陪伴大家度過每一天，還有「3D手枕滑鼠墊」，3D屁屁造型護腕手枕，可愛又舒適。

7-11最新「蠟筆小新動感積因集點送」活動即日起至3/6登場，除了有超Q角色積木組之外，還有5款限定周邊，首先為超療癒的「餅乾模2入組」，以3D造型模具，簡單按壓操作即可成型；「蠟筆小新公仔積木萬年曆」可自由更換日期，搭配經典小心露屁屁造型公仔超可愛。

▲餅乾模2入組有2款造型。



▲3D手枕滑鼠墊分為經典小新和睡衣小新款。



上班族最實用的「3D手枕滑鼠墊」以及「絨毛兩用抱枕」，讓可愛逗趣的蠟筆小新舒壓療癒辦公室生活；「絨毛公仔萬用提袋」分為蠟筆小新、小白、鱷魚阿山以及不理不理左衛門4款造型，全包覆式提袋設計搭配立體絨毛公仔，還可當背包吊飾；「食物燜燒罐」可燜煮簡易料理，可保溫保冷，讓美味餐點隨時帶著走。

▲絨毛兩用抱枕前抱式設計可做電腦護腕手腕靠枕。



▲絨毛公仔萬用提袋也有4款造型。



▲燜燒罐可保溫保冷約6小時。



蠟筆小新粉絲也絕對不能錯過日本服飾品牌GU的最新聯名，這次男裝、女裝和童裝通通都有，衣服部分以素色短袖T恤為主，上面印了隨手塗鴉的肥嘟嘟左衛門、春日部防衛隊成員剪影、不同造型的小新等等。另外2款緞面睡衣也超級萌，一款是淺藍色印滿小白圖案，另一款是粉紅配上妮妮兔子娃娃印花。

▲《蠟筆小新》與GU合作推出聯名系列。（圖／翻攝自gu-global.com，下同)

▲衣服印上蠟筆小新人氣角色。



▲▼手提袋設計也是超可愛。



除了衣服，還有推出襪子、帆布袋、化妝包、小方巾等雜貨。襪子有4種款式，其中一款以巧克比餅乾為靈感，做成亮眼的螢光綠。手提袋有3種花色，一款印了小新的綠色睡衣花紋，另外2款則是肥嘟嘟左衛門和小白；目前這系列預計於3月在日本發售，台灣尚未有消息，只能請粉絲好好期待了。