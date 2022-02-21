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補貨了！庫洛魔法使「小櫻手杖」回歸　3款造型再開賣時間快記下

▲▼庫洛魔法使icash2.0。（圖／愛金卡提供）

▲庫洛魔法使透明牌篇系列造型icash2.0，去年一開賣隨即秒殺被搶到缺貨。（圖／愛金卡提供）

記者洪菱鞠／台北報導

不少日本人氣動漫裡的經典元素，紛紛被做成3D立體造型卡，先前掀起搶購熱潮的美少女戰士月光權杖悠遊卡，就讓粉絲們少女心噴發，直呼好想要入手收藏，光是首日開賣15分鐘就賣掉1萬支，同樣讓人瘋搶的還有庫洛魔法使「小櫻手杖」icash2.0，去年一開賣造成秒殺，被搶到缺貨外，拍賣平台更出現單買一個價格飆漲至少5倍，而現在3款手杖造型悄悄補貨，上次沒搶到的人，可把握這次開搶時間。

由愛金卡公司推出的「庫洛魔法使透明牌篇系列造型icash2.0」，共有「封印之仗」、「星之杖」及「夢之杖」3種款式，外型就和動畫裡的魔法手杖一模一樣，嗶卡時還會閃亮亮發光，成為網路上熱門話題焦點，但首波販售每款僅限量10,000個，想搶得拚手速，搶不到的就轉往拍賣平台搜尋，只是上面賣的價格不便宜，原本每個售價450元，不少賣家打著「絕版」的名義飆高價賺一波，其中就出現單買一個2500元、一組3款賣近萬元的驚人價格。

網拍庫洛魔法使透明牌篇系列造型icash2.0。（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲庫洛魔法使透明牌篇系列造型icash2.0在拍賣平台高價販售。（圖／翻攝自蝦皮購物）

而現在不用透過拍賣平台，就有機會可以入手經典魔法手杖，「庫洛魔法使透明牌篇系列造型icash2.0」將於2/27上午10點起在博客來限定開賣，同樣限量販售，但每個定價為485元含運費，每筆訂單限購10個，不想再錯過的人，趕快把時間記下來，設好鬧鐘提醒自己。

動感超人公仔悠遊卡（圖／翻攝自悠遊卡官網）

▲動感超人公仔悠遊卡。（圖／翻攝自悠遊卡官網）

另外，擁有許多粉絲的蠟筆小新，繼去年推出「巧克比餅乾盒悠遊卡」與「蠟筆小新icash2.0」後，這次也有新款悠遊卡登場，約8.2公分大小的動感超人公仔，直接變成悠遊卡開賣，將於2/24～3/1在7-ELEVEN ibon獨家開放預購，採限時限量販售，單款售價499元，除了搭車、購物時使用，也可以純作收藏。

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