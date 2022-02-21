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蠟筆小新控看過來！人氣角色變身21款積木公仔　搭配縮小版超商超Q

▲▼7-11最新蠟筆小新動感積因集點送。（圖／7-11提供）

▲7-11最新「蠟筆小新動感積因集點送／快閃購」活動將於2/23起登場。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

蠟筆小新粉絲看過來！就有超商帶來全新「蠟筆小新集點送／門市快閃購」活動，以蠟筆小新30週年紀念與7-11限定商品結合，推出一系列共21款限量積木公仔，小新、廣志、美冴等化身迷你積木，搭配御飯糰、咖啡等場景，甚至還可以搭配縮小版超商，可愛到不行，且收集各款後還能任意變換積木組合，粉絲一定要收。

▲▼7-11最新蠟筆小新動感積因集點送。（圖／7-11提供）

▲美冴搭配CITY CAFE。

▲▼7-11最新蠟筆小新動感積因集點送。（圖／7-11提供）

▲肥嘟嘟左衛門搭配的是7-11人氣商品御飯糰。

7-11最新「蠟筆小新動感積因集點送」活動，以蠟筆小新、爸爸廣志、媽媽美冴等經典角色結合CITY CAFE、現萃茶、大亨堡、御飯糰等經典商品，推出10款「積木公仔」，分為經典品牌以及迴力車系列，收集各款後可依喜好任意搭配，變換組合打造專屬擺設，同時更首度推出限量「積木公仔全10款收藏組」及「7-11積木場景收藏組」。

▲▼7-11最新蠟筆小新動感積因集點送。（圖／7-11提供）

▲限量7-11積木場景收藏組。

本次集點送活動將在2/25下午3點起開跑，而7-11就搶先在2/23下午3點起至2/24止推出「門市快閃購」，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購蠟筆小新動感積因系列限量周邊，不用集點就可以一次帶回家。

▲GU蠟筆小新聯名。（圖／翻攝自gu-global.com）

▲《蠟筆小新》與GU合作推出聯名系列。（圖／翻攝自gu-global.com，下同）

蠟筆小新粉絲也絕對不能錯過日本服飾品牌GU的最新聯名，這次男裝、女裝和童裝通通都有，衣服部分以素色短袖T恤為主，上面印了隨手塗鴉的肥嘟嘟左衛門、春日部防衛隊成員剪影、不同造型的小新等等。另外2款緞面睡衣也超級萌，一款是淺藍色印滿小白圖案，另一款是粉紅配上妮妮兔子娃娃印花。

▲GU蠟筆小新聯名。（圖／翻攝自gu-global.com）

▲衣服印上蠟筆小新人氣角色。

▲GU蠟筆小新聯名。（圖／翻攝自gu-global.com）

▲▼手提袋設計也是超可愛。

▲GU蠟筆小新聯名。（圖／翻攝自gu-global.com）

除了衣服，還有推出襪子、帆布袋、化妝包、小方巾等雜貨。襪子有4種款式，其中一款以巧克比餅乾為靈感，做成亮眼的螢光綠。手提袋有3種花色，一款印了小新的綠色睡衣花紋，另外2款則是肥嘟嘟左衛門和小白；目前這系列預計於3月在日本發售，台灣尚未有消息，只能請粉絲好好期待了。

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